Plotki o związku Magdaleny Tarnowskiej i Bagiego krążyły w mediach już od kilku miesięcy. Zarówno tancerka, jak i influencer postanowili się do nich nie odnosić. 1 czerwca pojawiło się jednak nagranie, które rozwiało wszelkie wątpliwości. Bagi i Tarnowska oficjalnie potwierdzili, że są razem. Teraz para uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, jak zrodziło się między nimi uczucie.

Magdalena Tarnowska i Bagi nie chcieli mówić o swoim związku. Dlaczego zmienili zdanie?

Wspólne nagranie, na którym para opowiada o swojej relacji, pojawiło się na kanale Tarnowskiej jako film niepubliczny. Link do wideo dostali fani z jej kanału nadawczego. Okazuje się, że Bagi bardzo długo zwlekał z zaproszeniem Tarnowskiej na randkę, mimo że, jak przyznała, codziennie ją podrywał. - Prawda jest taka, że Mikołaj w ogóle nie miał odwagi zaprosić mnie na randkę - wypaliła tancerka. - Nie wiem, czy nie miałem odwagi. (...) po prostu moment, w którym się z kimś tak długo przyjaźnisz… (...) Ty byłaś dla mnie bardzo bliską osobą wtedy. I po prostu uważam, że ciężko jest przejść bardzo z takiego setupu do takiego, żeby ktoś w końcu powiedział, że chce coś więcej. I żeby nic się nie zepsuło, bo miałem na szali naszą relację - sprostował Bagi.

Zakochani zdradzili również, dlaczego właśnie teraz postanowili się ujawnić. - Uznaliśmy, że po takim długim czasie po prostu [jesteśmy gotowi - przyp. red.]. Po prostu myślę, że to już jest ten moment. Jestem w związku z Magdaleną Tarnowską - wyznał Bagi.

Magdalena Tarnowska i Bagi ogłosili swój związek. W sieci zawrzało

Pod ostatnim nagraniem, na którym Bagi i Tarnowska potwierdzili, że są razem, pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani pary nie kryli radości. "No wreszcie, ileż można było czekać na oficjalne potwierdzenie", "Nie mogło być inaczej! Kibicuję na maxa", "Boziu, najpiękniejsza wiadomość. Szczęścia kochani", "Z całego serca gratuluję wam pięknej miłości i wspólnej drogi, którą zdecydowaliście się iść razem. W dzisiejszym świecie, gdzie wszystko dzieje się tak szybko, prawdziwe uczucie jest czymś niezwykle cennym" - czytamy. Nagranie, o którym mowa, znajdziecie poniżej.