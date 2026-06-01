Po wielu tygodniach spekulacji w końcu pojawiło się oficjalne potwierdzenie: Bagi i Magdalena Tarnowska są razem. Para, która poznała się i zbliżyła do siebie na parkiecie programu "Taniec z gwiazdami", zdecydowała się podzielić tą informacją w bardzo emocjonalny sposób.

REKLAMA

Zobacz wideo Maserak wyjaśnił, dlaczego wygrał Bagi. Wtedy wspomniał o własnej porażce

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska są parą! Romantyczne nagranie obiegło sieć

1 czerwca zakochani opublikowali w mediach społecznościowych nagranie z koncertu Kasi Sochackiej, podczas którego wykonywany był utwór "Wiśnia". To właśnie do tej piosenki para prezentowała wcześniej jeden z poruszających tańców współczesnych w programie, co dodatkowo podkreśliło symbolikę całej sytuacji. Na udostępnionym filmie widać, jak Bagi i Magdalena Tarnowska nie kryją uczuć - obejmują się, są wyraźnie blisko siebie i wymieniają pocałunki.

Nagranie szybko wzbudziło duże zainteresowanie w sieci i zostało odebrane jako jednoznaczne potwierdzenie ich relacji. W komentarzach posypały się gratulacje. "Najpiękniejsza informacja", "Nie mogło być inaczej. Kibicuję na maksa", "Czy ja śnię?", "Od początku czułam, że ta relacja jest przepiękna i nie można z niej zrezygnować" - pisali zachwyceni fani na Instagramie.

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska wcześniej komentowali plotki o związku

Przypomnijmy, że Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska zostali zwycięzcami jubileuszowej edycji programu "Taniec z gwiazdami" w 2025 roku. W trakcie programu i po jego zakończeniu wokół ich relacji zaczęły pojawiać się plotki - media i fani zastanawiali się, czy łączy ich coś więcej niż tylko współpraca na parkiecie. Para jednak konsekwentnie podkreślała, że ich relacja ma charakter koleżeński.

Temat ich znajomości został też poruszony w programie "halo, tu polsat", a później także w materiale opublikowanym na kanale Bagiego na YouTubie, gdzie odpowiadali na pytania fanów. Wprost odnieśli się tam do spekulacji dotyczących romansu. - Nie jesteśmy razem, a gdybyśmy byli… Nie rozmawialiśmy na ten temat, szczerze. No bo nie jesteśmy razem - mogli usłyszeć widzowie. Jednocześnie Mikołaj przyznał, że Magdalena jest w jego typie. - Tak jak powiedziałem na finale, dziękując Madzi - jest piękną kobietą. Dla mnie jesteś piękną kobietą. (...) Jesteś w moim typie - mówił.