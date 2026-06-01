Kubicka znów chwali się nowym ukochanym. Spójrzcie na podpis do nagrania. Mocny

W marcu tego roku Sandra Kubicka sfinalizowała rozwód z Aleksandrem Baronem. Niedługo później zaczęła otwarcie mówić o nowym etapie w swoim życiu. Pod koniec maja potwierdziła, że jest zakochana, a o swoim partnerze wspomniała w jednym z wywiadów. - Tak, jestem w związku. Spokojnie, on nie jest w ogóle zazdrosnym typem, poza tym nikt do mnie nie wysyła DM-ów z facetów. Ja mam 98 proc. kobiet obserwujących mnie - wyznała. Od tego czasu coraz częściej publikuje w mediach społecznościowych materiały z ukochanym. Niedawno na jej profilu pojawił się nowy filmik.

Sandra Kubicka pokazała nowy kadr z partnerem. Nie szczędzili sobie czułości

Sandra Kubicka po raz kolejny pokazała kadr z ukochanym. Na instagramowym profilu opublikowała romantyczne nagranie, na którym tańczy z partnerem, które opatrzyła wymownym napisem: "Bogata w życiu, bo mam ciebie". Modelka nie kryła emocji również w opisie publikacji, gdzie nazwała siebie "największą szczęściarą". Czułe wyznanie szybko zwróciło uwagę internautów.

Wielu fanów nie kryło zachwycenia. "Nie ma na świecie nic cenniejszego niż druga połowa, która wspiera, dopinguje i kocha mimo wszystko ", "I tak ma być" - czytamy. Niektórzy jednak podeszli do tematu z ostrożnością. "Oby nie okazało się niewypałem" - podkreślili, Jeszcze inni z oburzeniem wskazywali, że Kubicka jeszcze niedawno narzekała, że media interesują się jej życiem prywatnym, tymczasem sama pokazuje osobiste chwile w sieci. Co sądzicie?

Kim jest ukochany Sandry Kubickiej. Takie informacje znamy na jego temat

Adam Zaorski to przedsiębiorca i menedżer związany z Trójmiastem. Studiował na Loyola Marymount University w Los Angeles. W swojej karierze współtworzył platformę CornerApp i pełnił funkcję jej prezesa. Zdobywał również doświadczenie zawodowe w firmach Revolut oraz TikTok, a także w Market One. Obecnie zajmuje się rozwojem obszaru social commerce w TikToku.

Zaorskiego i Sandrę Kubicką łączy nie tylko pobyt w Stanach Zjednoczonych, lecz także zainteresowanie sportem. W czasie studiów w USA trenował tenis ziemny, co pozwoliło mu uzyskać stypendium sportowe. Dziś koncentruje się głównie na bieganiu i triathlonie. Chętnie dzieli się również fragmentami swojego życia w mediach społecznościowych - jego profil na Instagramie obserwuje ponad 36 tysięcy osób, a zainteresowanie jego osobą może w najbliższym czasie jeszcze wzrosnąć.