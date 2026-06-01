Omenaa Mensah, dziennikarka, prezenterka i współzałożycielka fundacji Omenaa Foundation, zorganizowała piątą edycję gali Top Charity w miniony weekend. Wydarzenie, które odbyło się w Muzeum Łazienki Królewskie, zgromadziło czołowe postacie polskiego show-biznesu, biznesu i świata kultury. Podczas aukcji i zbiórek udało się pozyskać rekordowe 85 mln zł na cele dobroczynne. Wśród gości pojawiła się także mama Omeny, Izabella Mensah, która wraz ze swoim partnerem wspierała córkę podczas wyjątkowego wieczoru.

REKLAMA

Zobacz wideo Mensah dosadnie o hejcie. Po latach ma taki wniosek

Omenaa Mensah jest z niej dumna. Mama gwiazdy zachwyciła na gali

Izabella Mensah postawiła na efektowną stylizację z wyraźnymi inspiracjami afrykańskimi. Miała na sobie długą, luźno układającą się suknię w odcieniach czerwieni i czerni, ozdobioną dekoracyjnymi wzorami. Kreację uzupełniały efektowne detale przy dekolcie oraz frędzle dodające jej charakteru. Na ramiona narzuciła wzorzystą etolę w zwierzęcy print, przełamaną elegancką biżuterią w postaci masywnego naszyjnika. Całość dopełniła niewielka kopertówka w ciemnym kolorze. Stylizacja łączyła elegancję wieczorową z etnicznymi akcentami, dzięki czemu wyróżniała się na tle bardziej klasycznych kreacji obecnych na gali.

Mama Omeny Mensah pochodzi z Polski i jest absolwentką ochrony środowiska na Politechnice Wrocławskiej. To właśnie podczas studiów poznała przyszłego męża, Ghańczyka Opoku Ware Mensaha. Jak wspominała Omenaa, ich znajomość zaczęła się od rozmów o książkach i wymiany poglądów, a z czasem przerodziła się w wieloletni związek.

Mama Omeny na galiOtwórz galerię

Omenaa Mensah szczerze o mamie. Te słowa wiele mówią o ich relacji

W wielu wpisach i wywiadach filantropka ciepło wypowiadała się na temat relacji z Izabellą Mensah. - Podziwiam moją mamę za odwagę. [...] Moja mama w ogóle niczego się nie bała. W mojej książce napisałam jej dedykację: "W moich oczach zawsze jesteś i będziesz najodważniejszą kobietą, jaką znam" - mówiła Mensah w wywiadzie dla "Vivy!", którego udzieliła wspólnie z mamą.

Bizneswoman wielokrotnie podkreślała, że to właśnie Izabella była dla niej wzorem siły, niezależności i konsekwencji w działaniu. Nic więc dziwnego, że do dziś łączy je wyjątkowo bliska więź, a prezenterka przy każdej okazji z dumą mówi o swojej mamie.