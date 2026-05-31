Dominik Dudek zyskał rozpoznawalność w 2022 roku, gdy zwyciężył 13. edycję programu "The Voice of Poland". Od tego czasu prężnie rozwija muzyczną karierę, a w 2025 roku ukazał się jego debiutancki album. Dudek chętnie dzieli się na Instagramie szczegółami prywatnego życia, a w publikowanych przez niego materiałach często pojawia się jego ukochana Aleksandra. Jak się okazuje, zakochani powiedzieli sobie właśnie sakramentalne "tak".

Dominik Dudek oświadczył się partnerce w czerwcu 2024 roku. Od tego czasu co jakiś czas informował o postępach w ślubnych planach. W lutym tego roku muzyk zdradził, że data ceremonii została wyznaczona na maj. "Bardzo się cieszymy, że to się dzieje, niedługo zaczynamy nowy rozdział!" - pisał wówczas na Instagramie. Jak dowiadujemy się z postu opublikowanego 31 maja, zakochani stanęli już na ślubnym kobiercu.

Dominik Dudek opublikował zdjęcie wykonane przed drzwiami kościoła tuż po ceremonii. Muzyk miał na sobie biały garnitur i czarne spodnie, a do tego białą koszulę, a do tego czarną muszkę. Fani zwycięzcy "The Voice of Poland" w komentarzach żartobliwie zwrócili uwagę, że tym razem pokazał się bez czapki, która od lat jest jego znakiem rozpoznawczym. Tego dnia zdecydowania królowała jednak ukochana Dominika Dudka.

Aleksandra zrobiła furorę w białej, koronkowej sukni bez ramiączek, nieco rozkloszowanej u dołu. Ogromne wrażenie zrobił także niecodzienny detal jej ślubnej kreacji - długie rękawiczki wykonane z tego samego materiału co suknia. Panna młoda miała spięte włosy ozdobione sięgającym do ziemi welonem, a w dłoni trzymała bukiet białych kwiatów.

W komentarzach pod postem posypały się gratulacje, również od znanych znajomych pary. "Kocham was" - napisała Sandra Kubicka, "Gratulacje, szczęścia na nowej drodze" - dodał Andy Dust, a Jacek Jeschke zamieścił emotikony z serduszkiem.

Ukochana Dominika Dudka wyjawiła, jakie ma podejście do jego rozpoznawalności

Tuż po wygranej w "The Voice of Poland" Dominik Dudek i jego partnerka gościli wspólnie w "Pytaniu na śniadanie". Aleksandra wyjawiła, że na co dzień nie ma nic wspólnego z show-biznesem - studiowała medycynę i pracuje jako lekarka. W programie zdradziła również, jak czuje się z tym, że jej partner stał się tak rozpoznawalny. - Mamy to przegadane. Jestem tego świadoma, że będą fanki, będą do niego pisać, to jest normalne, cieszę się, że je ma. Jesteśmy razem, kochamy się, ufamy sobie i to jest najważniejsze - podkreśliła w śniadaniówce.