To z nim teraz spotyka się Kubicka. Szybko sam się ujawnił

Sandra Kubicka niedawno ogłosiła, że znów jest w związku. Modelka chętnie pokazuje coraz więcej zdjęć z nowym ukochanym, za to on zaczął komentować jej zdjęcia. Już wiadomo, kim jest!
W marcu tego roku Sandra Kubicka rozwiodła się z Aleksandrem Baronem i już zaczęła układać sobie życie na nowo. Pod koniec maja ujawniła, że jest w nowym związku. Opowiedziała o nim w wywiadzie. "Tak, jestem w związku. Spokojnie, on nie jest w ogóle zazdrosnym typem, poza tym nikt do mnie nie wysyła DM-ów z facetów. Ja mam 98 proc. kobiet obserwujących mnie" - wyznała. Teraz coraz śmielej zaczęła pokazywać go na Instagramie, a on sam chętnie komentuje jej zdjęcia.

W ostatnim czasie Sandra Kubicka zaczęła uchylać rąbka tajemnicy na temat nowego ukochanego. Na jej instagramowym profilu zaczęły pojawiać się pojedyncze zdjęcia dłoni, świadczące o tym, że jej relacja kwitnie. W niedzielę, 31 maja, poszła o krok dalej i wrzuciła zdjęcie, na którym widać, jak nowy chłopak czule obejmuje ją, pozując do wspólnego selfie w lustrze windy. Modelka zasłoniła jedynie twarz ukochanego, ale zupełnie niepotrzebnie. Później ten sam kadr pojawił się także na jego InstaStories. 

Mężczyzna postanowił bowiem ujawnić się sam, zostawiając jej czerwone serce w komentarzu. Dzięki temu wiadomo już, że to Adam Zaorski, związany z branżą technologiczną. On też wrzucił to samo zdjęcie z Sandrą, z kolei ona równie chętnie zostawiła mu czuły komentarz pod jednym z postów. "Boss baby" - napisała. 

Kim jest Adam Zaorski? To o nim wiadomo

Wiadomo już, że Adam Zaorski jest przedsiębiorcą i menedżerem z Trójmiasta. Studiował w Loyola Marymount University w Los Angeles. Współtworzył i był CEO platformy CornerApp, pracował także w Revolutcie oraz Market One. Obecnie pracuje dla TikToka, gdzie zaczął wdrażać handel społecznościowy.

Co ciekawe, nie tylko przeszłość w USA łączy go z Sandrą Kubicką, ale i zamiłowanie do sportu. Adam Zaorski, studiując w USA, trenował tenis ziemny, dzięki czemu zdobył amerykańskie stypendium. Obecnie biega i uprawia triathlon. Przy okazji chętnie pokazuje kulisy swojego życia na Instagramie, gdzie obserwuje go ponad 36 tysięcy obserwatorów. Można się jednak domyślać, że niedługo znacznie powiększy się ich liczba.

 

