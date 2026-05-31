Pola i Michał Wiśniewski zdecydowali się na ślub w 2020 roku. Para doczekała się razem dwóch synów - Falco Amadeusa oraz Noela Cloe. Zakochani budowali razem dom i wydawało się, że muzyk w końcu znalazł spokój u boku piątej żony. W mediach krążyły jednak plotki na temat kryzysu w ich związku. Wokalista zespołu Ich Troje w marcu opublikował filmik, ujawniając, że to koniec jego małżeństwa. Pola dzieli się w mediach społecznościowych przeżyciami. Celebrytka odpowiadała na pytania fanów. Jeden z nich zapytał o to, czy jest szansa na to, by para do siebie wróciła? Jej odpowiedź nie pozostawia żadnych wątpliwości w tej kwestii.

Pola Wiśniewska dzieli się trudnymi chwilami z obserwatorami w mediach społecznościowych. Dzieliła się już momentem wyprowadzki, nie kryjąc przy tym łez. Podkreślała, że były to dla niej trudne chwile. - Wszystkie kobiety, które są dokładnie w takim momencie albo chwilę przed, po prostu mocno ściskam. A tym, którzy mi pomogli, którzy się zaangażowali, choć nie musieli, bardzo dziękuję - napisała na Instagramie. Później zdecydowała się ujawnić, że sprzedaje swoją suknię ślubną. Udało nam się ustalić, ile kosztowała jej kreacja. Tego dowiecie się tutaj: Pola Wiśniewska wystawiła suknię ślubną na sprzedaż. Poznaliśmy cenę.

Teraz zdecydowała się odpowiedzieć na kilka pytań, które zadali jej obserwatorzy. Jeden z nich postanowił poruszyć kwestię powrotu do muzyka. "Czy jest szansa, że wrócicie do siebie z Michałem?" - padło. Odpowiedź celebrytki była stanowcza. "Nie. Absolutnie żadnej" - napisała Pola Wiśniewska.

Wieści w sprawie rozwodu Wiśniewskich. Już wiadomo, kiedy dojdzie do pierwszej rozprawy

Jak się okazuje, już niedługo dojdzie do pierwszej rozprawy rozwodowej Wiśniewskich. Portalowi Plejada udało się ustalić, kiedy do niej dojdzie. Specjalistka ds. informacji publicznej z Sądu Okręgowego w Warszawie przekazała serwisowi dokładną datę i godzinę. - Informuję, że termin rozprawy wyznaczano na 17 czerwca 2026 r. godz. 12:30 - dowiadujemy się.