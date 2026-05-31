Pola i Michał Wiśniewski zdecydowali się na ślub w 2020 roku. Para doczekała się razem dwóch synów - Falco Amadeusa oraz Noela Cloe. Zakochani budowali razem dom i wydawało się, że muzyk w końcu znalazł spokój u boku piątej żony. W mediach krążyły jednak plotki na temat kryzysu w ich związku. Wokalista zespołu Ich Troje w marcu opublikował filmik, ujawniając, że to koniec jego małżeństwa. Pola dzieli się w mediach społecznościowych przeżyciami. Celebrytka odpowiadała na pytania fanów. Jeden z nich zapytał o to, czy jest szansa na to, by para do siebie wróciła? Jej odpowiedź nie pozostawia żadnych wątpliwości w tej kwestii.
Pola Wiśniewska dzieli się trudnymi chwilami z obserwatorami w mediach społecznościowych. Dzieliła się już momentem wyprowadzki, nie kryjąc przy tym łez. Podkreślała, że były to dla niej trudne chwile. - Wszystkie kobiety, które są dokładnie w takim momencie albo chwilę przed, po prostu mocno ściskam. A tym, którzy mi pomogli, którzy się zaangażowali, choć nie musieli, bardzo dziękuję - napisała na Instagramie. Później zdecydowała się ujawnić, że sprzedaje swoją suknię ślubną.
Teraz zdecydowała się odpowiedzieć na kilka pytań, które zadali jej obserwatorzy. Jeden z nich postanowił poruszyć kwestię powrotu do muzyka. "Czy jest szansa, że wrócicie do siebie z Michałem?" - padło. Odpowiedź celebrytki była stanowcza. "Nie. Absolutnie żadnej" - napisała Pola Wiśniewska.
Jak się okazuje, już niedługo dojdzie do pierwszej rozprawy rozwodowej Wiśniewskich. Portalowi Plejada udało się ustalić, kiedy do niej dojdzie. Specjalistka ds. informacji publicznej z Sądu Okręgowego w Warszawie przekazała serwisowi dokładną datę i godzinę. - Informuję, że termin rozprawy wyznaczano na 17 czerwca 2026 r. godz. 12:30 - dowiadujemy się.