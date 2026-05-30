Sandra Kubicka pokazała zdjęcie z ukochanym. Miłość kwitnie

Sandra Kubicka próbowała uratować małżeństwo z Aleksandrem Milwiw-Baronem, z którym doczekała się syna - Leonarda. Ostatecznie para rozwiodła się w marcu tego roku. -Wracam właśnie do domu. Już po wszystkim. Już koniec cyrków - mówiła zadowolona Sandra Kubicka po rozprawie sądowej. Niedawno modelka ujawniła, że w jej życiu nie brakuje zmian i ma nowego partnera. Teraz zdecydowała się opublikować na relacji na Instagramie zdjęcie z ukochanym. Niewiele jednak ujawniła.

Sandra Kubicka w nowym związku. Pokazała urocze zdjęcie z partnerem

Dziennikarz organizacji freak fightowej Fight Mode, której celebrytka jest twarzą, zapytał, czy "dostaje dużo głupich DM-mów na Instagramie". - Nie, DM-ów nie dostaję prawie w ogóle od facetów - odpowiedziała Kubicka. - A masz faceta? - zapytał reporter. - Tak, jestem w związku. Spokojnie, on nie jest w ogóle zazdrosnym typem, poza tym nikt do mnie nie wysyła DM-ów z facetów. Ja mam 98 proc. kobiet obserwujących mnie - ujawniła Sandra Kubicka w wywiadzie.

29 maja modelka podzieliła się z fanami na Instagramie zdjęciem, na którym widzimy, jak siedzi na fotelu pasażera w aucie. Nie zabrakło romantycznego gestu - na ujęciu dostrzec można jej dłonie splecione z dłonią nowego ukochanego. Na próżno jednak szukać ich wspólnej fotografii, na której widać wizerunek partnera Kubickiej. Omawiany kadr z InstaStories modelki znajdziecie w naszej galerii.

Sandra Kubicka nie kryła poruszenia. Popłakała się na filmie

15 maja Sandra Kubicka zamieściła w mediach społecznościowych nagranie, na którym nie kryła wzruszenia. Modelka opowiadała o urodzinach syna Leonarda. - Ja po prostu nie mogę. Czy wy też tak macie, że jak wasze dzieci mają urodziny... To jest coś... What the f**k? Dzisiaj jest 15 maja. Jutro 16. I w nocy z 15 na 16, czyli nadchodzącej nocy, o 2:11 urodziłam Leosia. I siedzę, i oglądam filmiki i zdjęcia... What the f**k? - mówiła, płacząc. Kubicka pokazała także fragment z USG, na którym było słychać bicie serca jej syna.