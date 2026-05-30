W lipcu 2025 roku Krzesimir Dębski udzielił wywiadu w programie "PRZEmiana". Muzyk wypowiedział się wówczas niezbyt pochlebnie na temat kariery swojego syna Radzimira Dębskiego. - Można się cieszyć z tego, że znalazł swoje poletko. Jest to właściwie inny świat zupełnie. (...) Na pewno bym wolał, żeby pisał swoje utwory. A to jest troszeczkę łatwizna i świat dodawania bitów. Ja to robiłem, jak się wygłupiałem w filharmoniach, (...) a potem się okazało, że to jest teraz popularne i to jest prawdziwa jakaś sztuka wielka. Bardzo się dziwię - skomentował kompozytor. Jego słowa wywołały medialną burzę. Teraz powrócił do tego tematu.

Starszy Dębski pojawił się niedawno w audycji w RMF Classic, którą poprowadziła Kayah. Artystka wprost postanowiła zapytać kompozytor, czy jest dumny z syna. Jego odpowiedź była natychmiastowa. - Oczywiście. Bardzo się cieszę, że przede wszystkim dostał imię Radzimir i sobie radzi - skomentował muzyk. Odniósł się dalej właśnie do znaczenia imienia mężczyny oraz jego symboliki. - Spełniło się to życzenie, które zawarłem w tym imieniu - skwitował Dębski.

Komentarz artysty nie do końca przekonał jednak słuchaczy. "Jak mu ciężko wprost powiedzieć: Jestem dumny. Słabe!", "Ale smutne", "Nic się nie zmienił! Okropne zachowanie jako ojca!", "No jakoś nie widać i nie słychać dumy z syna. A szkoda" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że na pierwszą wypowiedź Dębskiego zdążyła zareagować matka jego syna - Anna Jurksztowicz. Artystka skomentowała słowa muzyka w programie "Mówię Wam" w lutym bieżącego roku. - Po prostu chyba nigdy nie był na koncercie i nie wie, jaką muzykę robi Radzimir. Więc to chyba była przyczyna taka, że od wielu lat nie był na jego koncercie. Stąd nie wiedział, co on w ogóle robi - stwierdziła Jurksztowicz. - Oczywiście, że miałam żal, ale my w ogóle, nie wiem, czy to widać po nas, bardzo mało się staramy z naszymi prywatnymi sprawami publicznie je roztrząsać. Jednak staramy się wciąż je załatwiać w swoim własnym gronie. Co nie jest takie proste, bo oczywiście, jeżeli wszyscy to komentują, to trudno się nie odnieść - dodała w programie.