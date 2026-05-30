Joanna Jarmołowicz zapadła w pamięci polskich widzów swoimi rolami m.in. w "Koniec świata, czyli kogel-mogel 4", "Planecie singli" czy "M jak miłość". Gwiazda przez lata była przy tym związana z Janem Królikowskim, z którym doczekała się syna Józefa. Niestety, para rozstała się w 2024 roku. Jak się teraz okazuje, aktorka znalazła nową miłość.

Joanna Jarmołowicz pokazała się z nowym partnerem. "Zasługujesz na piękną miłość"

"Kochana" - skwitowała pod nowym zdjęciem w mediach społecznościowych Jarmołowicz, publikując wspominaną fotografię z partnerem. Widzimy na niej aktorkę w objęciach tajemniczego mężczyzny. Wszystko przez fakt, iż stoi on tyłem do obiektywu i ma założony na głowę kaptur. W oczy rzucają się jednak tatuaże na jego rękach. Gwiazda uśmiecha się i trzyma ukochanego za ramię. W komentarzach pod zdjęciem fani Jarmołowicz nie kryją zachwytu.

"Zasługujesz na całą miłość tego świata. Wiem, że teraz jesteś w najlepszych rękach", "Kocham cię od pierwszego wejrzenia Aśka. Cieszę się twoim szczęściem dziewczyno dobra duszo", "Asiu, zasługujesz na piękną miłość", "Szczęścia kochana" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Tak wyglądają relacje Joanny Jarmołowicz z byłym partnerem. "Nie jesteśmy przyjaciółmi"

Przypomnijmy, że Jarmołowicz stara się nie wypowiadać na temat związku z Królikowskim w mediach. Wyjątek zrobiła jednak w listopadzie 2025 roku, gdy pojawiła się w w programie "P.S I Love You by Ama", gdzie poruszyła niejako tę kwestię. W rozmowie z Anną-Marią Sieklucką na antenie RMF FM wyznała, jak wygląda jej relacja z byłym partnerem. Odniosła się też do kwestii wspólnego wychowywania ich syna. - Jest to jakieś obciążenie dla Józia, no bo wiadomo, że on jest tydzień tu i tydzień tam, ale w miarę blisko siebie mieszkamy. Przedszkole jest jedno, więc staramy się mu ten świat taki dawać, że jak jest jakiś problem, czy lekarz, to robimy to razem - wyjaśniła aktorka, mówiąc o opiece naprzemiennej.

- Ja też nie będę mu pokazywać, że jesteśmy przyjaciółmi, no bo nimi nie jesteśmy, więc no nie będę oszukiwać tej rzeczywistości i kłamać dziecku w oczy. Bez sensu. Jest ok, ale nie jesteśmy przyjaciółmi, więc i on o tym wie - dodała Jarmołowicz. Więcej przeczytacie w artykule: "Jarmołowicz przerwała milczenie. Takie ma dziś relacje z Królikowskim".