"Sanatorium miłości" to jeden z najpopularniejszych programów TVP, w którym samotni seniorzy szukają miłości, przyjaźni i nowych życiowych doświadczeń. Choć nie wszystkie relacje przeradzają się w romantyczne uczucia, Emilia i Henryk z ostatniej edycji stworzyli wyjątkowo zgrany duet, który chętnie spędza razem czas także po zakończeniu zdjęć.

Emilia podzieliła się na Facebooku relacją z wyjątkowego dnia spędzonego u boku Henryka. Uczestniczka "Sanatorium miłości" nie kryła radości ze wspólnego czasu i postanowiła pokazać obserwatorom, jak wygląda ich wspólna wycieczka po Łodzi. Do wpisu dołączyła zdjęcie, na którym pozuje z Henrykiem na jednej z miejskich ulic. Kobieta postawiła na efektowną czerwoną sukienkę i dopasowane dodatki, natomiast jej towarzysz wybrał swobodny, letni strój. Oboje szeroko się uśmiechają, co tylko potwierdza, że świetnie czują się w swoim towarzystwie.

W opisie fotografii Emilia napisała: "Miło jest móc spędzać wspólny czas i pokazywać Henrykowi miejsca, które są mi bliskie". Następnie zdradziła, jakie atrakcje przygotowała dla swojego kompana. "Dzisiaj razem odkrywamy uroki Łodzi – spacer po Piotrkowskiej, klimatyczny Pasaż Róży, chwila odpoczynku w Grand Hotelu i oczywiście pyszna kawa" – relacjonowała. To jednak nie koniec wspólnych planów uczestników programu. Emilia zapowiedziała, że ich podróż będzie kontynuowana. "A to jeszcze nie koniec naszej małej wycieczki, bo wieczorem ruszamy dalej, a już jutro pokażę Henrykowi mój ukochany Ozorków" – napisała.

"Sanatorium miłości" i kolejny duet po programie. Emilia i Henryk z ciepłym odbiorem

Na zakończenie wpisu uczestniczka "Sanatorium miłości" podsumowała wspólny dzień wyjątkowo ciepłymi słowami. "Uwielbiam takie dni pełne dobrej energii, rozmów i uśmiechu" – wyznała, dając do zrozumienia, że znajomość z Henrykiem jest dla niej bardzo ważna. I tym razem nie zabrakło komentarzy fanów.

"Bardzo do siebie pasujecie. Kibicuję wam od początku i życzę żebyście byli razem bardzo szczęśliwi ,tak jak Iwonka i Gerard. Oni emanują szczęściem. Pozdrawiam serdecznie", "Emilia urocza i pełna wdzięku", "Piękna Emilka i pięknie ubrana, Henryk jest dumny z takiej partnerki.... Buziaczki" - czytamy pod postem.