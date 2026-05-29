Filip Chajzer zamotał się w tłumaczeniach. Chodzi o wiek jego 20-letniej partnerki

W mediach zawrzało, gdy wyszło na jaw, że Filip Chajzer jest w związku. Jednak to nie fakt, iż dziennikarz ma nową partnerkę, wzbudził takie emocje. Chodziło o to, że jego wybranka serca ma 20 lat, więc jest od niego o 21 lat młodsza i dopiero niedawno weszła w dorosłość. Prezenter najpierw mówił, że nie zapytał jej o wiek. Po czasie jednak stwierdził, że to zrobił. To opowiedział w ostatnim z podcastów.

Filip Chajzer zapytał Biankę o wiek? Pojawiają się nieścisłości

Dziennikarz gościł w studiu Świata Gwiazd, gdzie oczywiście nie obyło się bez tematu jego nowej miłości. Chajzer ze szczegółami opowiadał o pierwszym spotkaniu z Bianką. - Gosia Ohme zaprosiła mnie do swojego podcastu. (...) Chwilę wcześniej, wchodząc do tego studia, mijam się na korytarzu [z Bianką - przyp.red]. Wchodzę do garderoby. Tam już siedzi Gosia Ohme i przygotowuje się do rozmowy ze mną. Mówię: "Gosia, kto to jest? Kogo ja minąłem na korytarzu?". A ona mówi imię i że to jest producentka tego studia. Mówię: "Błagam cię", bo ja jestem bardzo nieśmiały (...). "Czy mogłabyś zapytać w moim imieniu, czy ja mógłbym poprosić o numer?" - relacjonował w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem.

Ohme udało się dostać numer Bianki. - Poszła, wróciła (...) i mówi: "Tak, możesz" i daje mi numer. (...) Odnalazłem tę dziewczynę jeszcze w tym studiu i tak face to face (z ang. twarzą w twarz), przełamałem tę moją nieśmiałość i pytam: "Czy mogę zadzwonić?", "Tak, możesz". I jeszcze dodałem jedno bardzo ważne zdanie, bo czytam o sobie w kontekście tej sprawy tak obrzydliwe rzeczy, na które tak cholernie nie zasłużyłem i jest mi tak z********e przykro z tego powodu. Zapytałem: "Przepraszam bardzo, tylko tak dla mojej informacji. A ile masz lat?" Odpowiedziała 20. Nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia - stwierdził Chajzer.

Filip Chajzer porozmawiał z Małgorzatą Rozenek-Majdan. Tam pojawiła się inna wersja historii

Niedawno dziennikarz gościł w programie "Z bliska", który prowadzi Małgorzata Rozenek-Majdan. Tam wspomniał o związku z Bianką. - Zrobiłeś to, że ty, mając 41 lat, spotykasz się z 19-latką. Żeby było jasne, chciałabym, żeby to padło. Dla mnie ani liczba nie ma żadnego znaczenia... - mówiła gospodyni podcastu. - Nie zapytałem o wiek - przyznał wówczas Chajzer. - A jakby miała 15 lat? - dopytywała Rozenek-Majdan. - Ale co to jest za pytanie? - odparł dziennikarz. - Dlatego, że musisz pytać o wiek. Szczególnie, że ty jesteś tym starszym - wyjaśniła prowadząca.

- Dowiedziałem się, że 20 lat. Zapytałem "Ile masz lat?" "20", dziękuję. Dla mnie nie miało to znaczenia. Dalej nie widzę tutaj problemu. (...) Jest kobietą dorosłą. Jakby nie chciała się ze mną spotykać, to by się nie spotykała. Co tu więcej dodać? - komentował prezenter.

W rozmowie z Kozaczkiem Chajzer przedstawiał również nieco inną wersję. - Poznałem moją dziewczynę, kiedy nagrywałem mój pierwszy podcast. Ona jest producentką podcastów (...). Wchodząc do studia od razu zapytałem: "Kto to jest?" i poprosiłem o numer. No i dostałem. Bo tak to się dzieje w życiu. Tak się dzieje u ludzi. Nie jest to dla mnie nic zaskakującego. Potem się okazało, że mieszkamy blisko siebie, że jesteśmy sąsiadami... Poszliśmy na kolację, tak robią ludzie - wspominał.