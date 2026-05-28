Tymoteusz Puchacz od lat budzi zainteresowanie kibiców piłki nożnej. Karierę rozwijał m.in. w Lechu Poznań, a obecnie jest zawodnikiem azerskiego klubu Sabah Baku. Piłkarz jest również zawodnikiem polskiej reprezentacji. Tymoteusz Puchacz z czasem stał się również gwiazdą mediów społecznościowych, a sporo emocji wzbudzało jego życie uczuciowe. Sportowiec zakochał się w influencerce Oliwii Nincevic, z którą od dłuższego czasu tworzył medialny związek. W styczniu tego roku na Instagramie ogłosili zaręczyny. Jak się okazuje, para nie zwlekała ze ślubem. 28 maja zaskoczyli fanów, publikując na Instagramie kadry z bajkowej ceremonii.

Tymoteusz Puchacz pokazał kadry prosto ze ślubu. Instagram momentalnie zapłonął

Zakochani postawili na elegancką, ale jednocześnie bardzo romantyczną oprawę ceremonii. Na pierwszym zdjęciu nowożeńcy pozują w samochodzie tuż po ślubie - oboje szeroko się uśmiechają, a influencerka prezentuje klasyczną suknię z koronkowymi detalami i długim welonem. Uwagę zwraca także jasny bukiet kwiatów oraz swobodna, pełna emocji atmosfera fotografii.

Na kolejnym kadrze para spaceruje już po ceremonii, trzymając się za ręce. Oliwia Nincevic zaprezentowała rozkloszowaną suknię ślubną z odkrytymi ramionami i koronkowymi rękawami, a piłkarz postawił na klasyczny czarny smoking z muchą. Całość utrzymana była w eleganckim, minimalistycznym stylu. Opublikowane na Instagramie kadry Tymoteusz Puchacz i jego ukochana opatrzyli krótkim opisem. "W tym życiu i w następnym" - możemy przeczytać.

Tymoteusz Puchacz poślubił Oliwię Nincevic. Fani zaskoczeni

Internauci błyskawicznie zasypali zakochanych gratulacjami. Da się odczuć, że wiele osób jest zaskoczonych ślubnymi zdjęciami. "OMG! Jesteście tak piękni, że przez kilka minut myślałam, że to jakaś wizualizacja AI", "Szczęść Boże młodej parze", "Jejku! Tego się nie spodziewałam, gratulacje", "Szanujcie się i dużo rozmawiajcie", "Gratulacje. Wszystkiego najlepszego dla młodej pary, dużo miłości i szczęścia na nowej drodze życia" - czytamy komentarze pod postem zakochanych.