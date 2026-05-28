Marcela Leszczak w 2025 roku rozstała się z Miśkiem Koterskim, z którym doczekała się syna Fryderyka. Mimo zakończenia związku, celebryci nadal utrzymują kontakt i wspólnie angażują się w wychowanie dziecka. Po rozstaniu modelka próbowała ułożyć sobie życie u boku tajemniczego przedsiębiorcy. Teraz okazało się jednak, że także ta relacja należy już do przeszłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Leszczak o nowy związek

Marcela Leszczak otworzyła nowy rozdział. Rozstała się z partnerem z Gdyni

Modelka 27 maja pojawiła się na wydarzeniu organizowanym przez Krzysztofa Gojdzia, gdzie chętnie rozmawiała z mediami. Marcela Leszczak od dłuższego czasu stawia na otwartość w komunikacji z fanami i nie ukrywa, że w jej życiu prywatnym zaszły spore zmiany. Jeszcze niedawno była widziana na urodzinach marki Hdrey u boku mężczyzny. W rozmowie z "Faktem" potwierdziła, że jej związek z gdyńskim biznesmenem dobiegł końca. - Jestem singielką od jakiegoś czasu i wolałabym o tym nie mówić, bo to jest dla mnie trudny temat - wyznała szczerze.

Celebrytka podkreśliła jednocześnie, że nie uzależnia swojego poczucia szczęścia od bycia w relacji. Jak przyznała, dziś największą uwagę poświęca synowi Fryderykowi i właśnie macierzyństwo jest dla niej priorytetem. Mimo trudniejszych doświadczeń w życiu uczuciowym, Leszczak stara się skupiać na codzienności i zachowywać spokój.

Marcela Leszczak tak niedawno mówiła o relacji. Wspomniała o Koterskim

Modelka jeszcze niedawno opowiadała o swoim nowym związku w rozmowie z nami. Marcela Leszczak podkreślała wtedy, że każda relacja opiera się na innych wartościach i zapewniała, że u boku nowego partnera czuje się szczęśliwa. Jednocześnie zaznaczała, że nie chce zbyt wiele mówić publicznie o życiu uczuciowym - głównie z szacunku do Miśka Koterskiego, dawnych rodzinnych relacji oraz syna Fryderyka.

Leszczak zdradziła również, że jej partner nie był związany z show-biznesem, lecz działał w branży gastronomicznej. Jak tłumaczyła, taka relacja była dla niej czymś zupełnie innym niż wcześniejsze doświadczenia w medialnym środowisku. Podkreślała jednak, że najważniejsze w związku pozostają wspólne wartości i porozumienie, a nie wykonywany zawód czy obecność w świecie celebrytów.