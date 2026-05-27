Pola i Michał Wiśniewscy sformalizowali związek w 2020 roku i doczekali się razem dwóch synów - Falco Amadeusa oraz Noela Cloe. Od dłuższego czasu w mediach pojawiały się doniesienia o kryzysie w małżeństwie muzyka. Wszystko potwierdziło jego oświadczenie z marca, w którym ujawnił, że rozstał się z piątą żoną. - Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, zrobię to sam. To jest jedyny komentarz - mówił Wiśniewski. Teraz ujawniono datę ich rozprawy rozwodowej.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Tajner rozstała się z Wiśniewskim bez skandalu. Nagle powiedziała o synu

Pola i Michał Wiśniewscy się rozwodzą. Już wiadomo, kiedy dojdzie do rozprawy

Niedawno Pola Wiśniewska postanowiła jasno dać do zrozumienia, że odcina się od muzyka i pozbywa pamiątek związanych z małżeństwem. Wystawiła na sprzedaż suknię ślubną. Tutaj dowiecie się, na ile ją wyceniła: Pola Wiśniewska wystawiła suknię ślubną na sprzedaż. Poznaliśmy cenę. Już niedługo oficjalnie będzie mogła powiedzieć, że jest byłą żoną Michała Wiśniewskiego. Portal Plejada postanowił ustalić, kiedy dojdzie do rozprawy rozwodowej. Specjalistka ds. informacji publicznej z Sądu Okręgowego w Warszawie przekazała serwisowi dokładną datę i godzinę. - Informuję, że termin rozprawy wyznaczano na 17 czerwca 2026 r. godz. 12:30 - przekazała.

Pola Wiśniewska z poruszającym wpisem w Dzień Matki

Pola Wiśniewska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Z okazji Dnia Matki postanowiła opublikować poruszający wpis. Przypominamy, że celebrytka doczekała się sześciorga dzieci. "Z okazji Dnia Matki życzę nam, mamom, żebyśmy już nigdy nie musiały dźwigać wszystkiego same. Żeby obok nas byli ludzie, którzy potrafią być prawdziwym wsparciem. Nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze i wygodnie, ale też wtedy, kiedy zwyczajnie brakuje nam siły" - napisała już na wstępie. "Żeby ktoś czasem powiedział: 'odpocznij, ja się tym zajmę'. Żeby zamiast oceny było zrozumienie. Zamiast wypominania, pomoc. Zamiast dokładania ciężaru, odciążenie choć na chwilę" - dodała.

"Życzę nam relacji, przy których nie trzeba być cały czas silną. Domów, w których można usiąść bez poczucia winy. I ludzi, przy których nie trzeba tłumaczyć, dlaczego jesteśmy zmęczone" - skwitowała Wiśniewska, zapowiadając premierę swojej książki.