Pola Wiśniewska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie nie unika także trudniejszych tematów. Jak wiemy, w marcu wraz z Michałem Wiśniewskim potwierdzili, iż się rozwodzą. Para doczekała się przy tym dwóch synów. Z okazji Dnia Matki, celebrytka postanowiła podzielić się wzruszającymi życzeniami.

Pola Wiśniewska z wymownymi życzeniami na Dzień Matki. "Żeby zamiast oceny było zrozumienie"

"Z okazji Dnia Matki życzę nam, mamom, żebyśmy już nigdy nie musiały dźwigać wszystkiego same. Żeby obok nas byli ludzie, którzy potrafią być prawdziwym wsparciem. Nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze i wygodnie, ale też wtedy, kiedy zwyczajnie brakuje nam siły" - przekazała na starcie nowego wpisu Wiśniewska. "Żeby ktoś czasem powiedział: 'odpocznij, ja się tym zajmę'. Żeby zamiast oceny było zrozumienie. Zamiast wypominania, pomoc. Zamiast dokładania ciężaru, odciążenie choć na chwilę" - kontynuowała celebrytka. W dalszej części odniosła się też do kwestii relacji i rodziny.

Życzę nam relacji, przy których nie trzeba być cały czas silną. Domów, w których można usiąść bez poczucia winy. I ludzi, przy których nie trzeba tłumaczyć, dlaczego jesteśmy zmęczone

- dodała piąta żona Michała Wiśniewskiego. Pola opublikowała do tego serię zdjęć ze swoimi dziećmi oraz zapowiedziała, że już w lipcu ukaże się jej nowa książka na temat macierzyństwa.

Pola Wiśniewska może liczyć na wsparcie obserwatorek. Zalały ją komentarzami

Pod emocjonalnym postem prędko pojawiło się wiele komentarzy obserwatorek Poli. Celebrytka otrzymała od nich przede wszystkim słowa wsparcia. "Podziwiam pani siłę i klasę! Jest pani piękną i inspirującą kobietą", "Wspaniała Pola, brawo", "Pani jest cudowna, śliczna, i mądra. Czekam z niecierpliwością na książkę", "Kobieta z klasą i charakterem. Silna, o wielu talentach. Czekam na książkę i życzę zdrowia i dużo siły w dążeniu do marzeń", "Wszystkiego co najlepsze dla pani. Jest pani mądrą kobietą. Z przyjemnością się pani słucha" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.