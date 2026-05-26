Natalia Szroeder i Quebonafide byli parą do 2023 roku. Obecnie raper związany jest z Martyną Byczkowską, aktorką znaną z serialu "1670". Wokalistka również jest w nowym związku, jednak nie ujawnia tożsamości partnera. Podczas rozmowy Kuba Wojewódzki wrócił do jednej z jej dawnych wypowiedzi dotyczących muzycznych umiejętności rapera.

Szroeder skonfrontowana z dawną wypowiedzią o Quebonafide. "Nie powiedziałam tak"

Według prowadzącego wokalistka miała kiedyś zasugerować, że jest lepsza muzycznie od swojego ówczesnego partnera. Szroeder natychmiast sprostowała te słowa i wyjaśniła, co naprawdę miała na myśli. - Nie powiedziałam tak - zaznaczyła. Po chwili wyjaśniła, że chodziło jedynie o różnicę między śpiewaniem a rapowaniem.

To było u ciebie w programie i ja tak nie powiedziałam. Zapytałeś się mnie rzeczywiście, kto lepiej śpiewa, to ja powiedziałam, że śpiewam lepiej, ponieważ Kuba nie śpiewał, jest raperem, więc rapuje - no to są takie oczywistości. A potem zapytałeś, kto lepiej pisze i powiedziałam ci, że on

- wyjaśniła piosenkarka.

Natalia Szroeder szczerze o Quebonafide. Padły gorzkie słowa o reakcji internetu

W tej samej rozmowie Szroeder odniosła się również do utworu "Jesień", którego jest współautorką. Choć piosenka cieszy się dużym uznaniem słuchaczy, sama wokalistka podchodzi do niej z dystansem. - Lubię i cenię ten utwór, fajnie, że mam go na koncie, ale na pewno jest masa innych piosenek, z których jestem bardziej dumna - powiedziała.

Prowadzący zapytali także, czy rozmowy o byłym partnerze są dla niej krępujące. Wokalistka zaprzeczyła, podkreślając, że jej życie i twórczość obejmują znacznie więcej tematów. W pewnym momencie Wojewódzki zapytał wprost, czy uważa Quebonafide za artystę spełnionego. - Nie mam pojęcia. Życzę mu tego, żeby był spełniony - odpowiedziała Szroeder.

Najbardziej emocjonalny fragment rozmowy dotyczył jednak musicalu "Północ Południe". Wokalistka przyznała, że odebrała go jako historię odnoszącą się do ich relacji. Najtrudniejsza okazała się jednak reakcja internautów. - Mnie chyba najbardziej zaskoczyła reakcja internetu po premierze tego musicalu. Była ciężka, nieprzyjemna dla mnie - wyznała.