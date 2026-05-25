Klaudia Halejcio od lat tworzy zgrany związek z biznesmenem Oskarem Wojciechowskim, a kulisy ich relacji chętnie pokazuje w mediach społecznościowych. Para często podróżuje, wychowuje córkę i wiedzie luksusowe życie w imponującej willi, którą regularnie prezentuje na Instagramie. Tym razem celebrytka pochwaliła się wyjątkowymi kаdrami z wieczoru panieńskiego. Co mogliśmy zobaczyć?

Klaudia Halejcio świętuje przed wielkim dniem. Towarzyszyły jej najbliższe przyjaciółki

Na instagramowym profilu Klaudii Halejcio pojawiło się krótkie podsumowanie wyjazdu pełnego zabawy i ślubnej atmosfery. Dynamiczne nagrania pokazują, że celebrytka na dobre rozpoczęła odliczanie do wielkiego dnia. Nie zabrakło imprezowego klimatu, bliskiego grona przyjaciółek i relaksu z dala od Polski. Halejcio nie zdradziła jednak, jaki kierunek wybrała na swój wieczór panieński. Nie zabrakło eleganckich stylizacji, masek dla zaproszonych dziewczyn ze zdjęciem narzeczonego gwiazdy oraz luksusowych miejsc. Co ciekawe, przyjaciółki aktorki miały przygotowane na ten wyjazd specjalne koszulki oraz takie same dresy.

Humorystyczne kadry z wyjazdu bardzo spodobały się internautom. "Ale czadowo! Bawcie się cudownie", "Czasem nie wierzę, że to się dzieje. Bawcie się dobrze", "Mega", "Najpiękniejsza przyszła panna młoda" - czytamy pod rolką.

Klaudia Halejcio o kopertach weselnych. Ma jasne stanowisko

Przy okazji przygotowań do ślubu, o którym mówi się w mediach od dawna, przypomnijmy, co Halejcio mówiła na temat kopert weselnych. Celebrytka przyznała w rozmowie z Jastrząb Post, że sama nie ma dużego doświadczenia w kwestii weselnych zwyczajów i trudno jej ocenić, jaka kwota byłaby odpowiednia.

Halejcio podkreśliła jednak, że w przypadku jej uroczystości ona i Oskar Wojciechowski nie oczekują od gości żadnych prezentów ani pieniędzy. Dla pary najważniejsza ma być obecność bliskich i wspólne świętowanie tego wyjątkowego dnia. - Nie mamy (problemu - przyp. red.), ponieważ od naszych gości zupełnie nie wymagamy i nie chcemy żadnych prezentów. Chcemy, żeby tylko przyszli - mówiła.