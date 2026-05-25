Małgorzata Tomaszewska od lat spełnia się jako dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Jest również mamą dwójki dzieci - dziewięcioletniego Enzo oraz dwuletniej Laury. Córeczka jest owocem jej związku z tajemniczym Robertem, z którym zaręczyła się w 2024 roku. Para poznała się przez internet i od początku stara się chronić swoją prywatność. Wielu fanów mogło być zatem zaskoczych, widząc najnowsze zdjęcie dziennikarki z rodzinnego wypadu.
Choć znana dziennikarka zwykle chroni prywatność swojej rodziny, od czasu do czasu robi wyjątek. Tym razem opublikowała na Instagramie kadry ze wspólnego weekendu z Robertem oraz dziećmi. Rodzina postawiła na aktywny wypoczynek i wybrała się na rowerową wycieczkę, korzystając z pięknej pogody. Na zdjęciach nie zabrakło uśmiechów, chwil relaksu i rodzinnej atmosfery. Prezenterka dodała też żartobliwy opis, dając do zrozumienia, że jej partner musiał zmierzyć się z wysiłkiem po wieczornym wyjściu z kolegami.
"Robert wczoraj wyszedł z kolegami. Z tej okazji postanowiłam zorganizować mu dziś wycieczkę rowerową z dziećmi w pełnym słońcu. Cudowny pomysł, prawda?" - napisała na Instagramie dziennikarka.
Przypomnijmy, że przed zmianą władzy Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska przez długi czas tworzyli jeden z najpopularniejszych duetów w "Pytaniu na śniadanie". Widzowie szybko zauważyli, że świetnie dogadują się nie tylko na antenie, ale także poza kamerami. Ich bliska relacja i swoboda we wspólnych występach sprawiły, że zaczęły pojawiać się spekulacje dotyczące ich życia prywatnego i rzekomej relacji romantycznej.
Wielu fanów było przekonanych, że prezenterów łączy coś więcej niż przyjaźń, zwłaszcza że Tomaszewska bardzo chroniła szczegóły swojego związku i długo nie pokazywała partnera publicznie. "Nie jesteśmy razem i nie... nie mamy dziecka, bo i taką teorię gdzieś słyszałem" - odpowiedział swego czasu Sikora.