Małgorzata Tomaszewska od lat spełnia się jako dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Jest również mamą dwójki dzieci - dziewięcioletniego Enzo oraz dwuletniej Laury. Córeczka jest owocem jej związku z tajemniczym Robertem, z którym zaręczyła się w 2024 roku. Para poznała się przez internet i od początku stara się chronić swoją prywatność. Wielu fanów mogło być zatem zaskoczych, widząc najnowsze zdjęcie dziennikarki z rodzinnego wypadu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomaszewska szczerze o tym, co słyszy od syna

Małgorzata Tomaszewska pokazała rodzinne chwile. Uwagę zwrócił jej partner

Choć znana dziennikarka zwykle chroni prywatność swojej rodziny, od czasu do czasu robi wyjątek. Tym razem opublikowała na Instagramie kadry ze wspólnego weekendu z Robertem oraz dziećmi. Rodzina postawiła na aktywny wypoczynek i wybrała się na rowerową wycieczkę, korzystając z pięknej pogody. Na zdjęciach nie zabrakło uśmiechów, chwil relaksu i rodzinnej atmosfery. Prezenterka dodała też żartobliwy opis, dając do zrozumienia, że jej partner musiał zmierzyć się z wysiłkiem po wieczornym wyjściu z kolegami.

"Robert wczoraj wyszedł z kolegami. Z tej okazji postanowiłam zorganizować mu dziś wycieczkę rowerową z dziećmi w pełnym słońcu. Cudowny pomysł, prawda?" - napisała na Instagramie dziennikarka.

Tomaszewska z rodzinąOtwórz galerię

Małgorzata Tomaszewska wiele razy była łączona z Aleksandrem Sikorą. Jak jest naprawdę?

Przypomnijmy, że przed zmianą władzy Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska przez długi czas tworzyli jeden z najpopularniejszych duetów w "Pytaniu na śniadanie". Widzowie szybko zauważyli, że świetnie dogadują się nie tylko na antenie, ale także poza kamerami. Ich bliska relacja i swoboda we wspólnych występach sprawiły, że zaczęły pojawiać się spekulacje dotyczące ich życia prywatnego i rzekomej relacji romantycznej.

Wielu fanów było przekonanych, że prezenterów łączy coś więcej niż przyjaźń, zwłaszcza że Tomaszewska bardzo chroniła szczegóły swojego związku i długo nie pokazywała partnera publicznie. "Nie jesteśmy razem i nie... nie mamy dziecka, bo i taką teorię gdzieś słyszałem" - odpowiedział swego czasu Sikora.