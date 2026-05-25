Michał Wiśniewski słynie ze swojego bujnego życia uczuciowego. W marcu lider zespołu Ich Troje ogłosił koniec piątego małżeństwa. - Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, zrobię to sam. To jest jedyny komentarz. (...) Zdaję sobie sprawę, że to jest państwa praca i z tego żyjecie, żeby to komentować, i tak też będzie, ale bardzo gorąco was proszę - ze względu na dwójkę naszych dzieci - o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni - mówił na nagraniu opublikowanym w sieci. Michał Wiśniewski szykuje się do rozwodu, o którym wspomniał w nowym wywiadzie.

Zespół Ich Troje wystąpił na Polsat Hit Festiwalu 2026. Po koncercie Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski udzielili wspólnego wywiadu dla "Faktu". Podczas rozmowy nie zabrakło tematu rozwodu lidera grupy. Współzałożyciel zespołu przyznał, że Wiśniewski może na niego liczyć. - Wiesz co, ja już przywykłem, bo to jest który? Piąty czy szósty raz, więc to dla mnie nic nowego. Ale wspieram, jak mogę, dobrym słowem - powiedział. Co ciekawe, przyjaciel nie pojawił się na piątym ślubie wokalisty. - Na moje piąte wesele nie przyszedł, bo mówi: byłem już cztery razy. I mówi, już nie będę jeździł, bo może pecha przynosi - komentował Wiśniewski. - Słuchaj, prawda, autentycznie. Chciałem przynieść mu szczęście. Nie jadę na ten piąty ślub, może tym razem się uda. No i niestety - podsumował Jacek Łągwa.

15 maja zespół Ich Troje wystąpił na Juwenaliach Krakowskich. Podczas koncertu Michał Wiśniewski często zwracał się do publiki. W pewnym momencie nawiązał do życia prywatnego i rozwodu z żoną Polą. Padły zaskakujące słowa. - A propos d**y. Jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w d**ę, okej? - usłyszała publiczność.