Iga Lis była w ostatnim czasie na językach wszystkich za sprawą swojego reżyserskiego debiutu "Bałtyk", który nawet został nominowany do Orłów 2026 w kategorii "Odkrycie Roku". Tymczasem jej ukochany Taco Hemingway nieustannie koncertuje i przyciąga tłumy widzów na swoje występy. Może również liczyć na wsparcie Igi Lis, która po jego koncercie, który odbył się w sobotę, 23 maja, na PGE Narodowym, wrzuciła ich wspólne zdjęcia.

Iga Lis i Taco Hemingway są parą już od lat. Ich pierwsze wspólne kadry trafiły do mediów w 2018 roku. Nie da się ukryć, że od początku bardzo chronią swoją prywatność, nigdy nie bywają razem na salonach, a na instagramowych profilach rzadko publikują wspólne zdjęcia. Ostatnio jednak Iga Lis coraz częściej robi wyjątki od tej reguły. Właśnie na jej profilu pojawiły się nowe, wyjątkowo romantyczne kadry.

Iga Lis wrzuciła na Instagram dwa czarno-białe zdjęcia zrobione tuż po koncercie Taco Hemingwaya na warszawskim PGE Narodowym. Na pierwszym zdjęciu roześmiana para przytula się do siebie, natomiast na drugim Iga Lis siedzi na sofie, a Taco leży i wpatruje się w ukochaną.

Nie da się ukryć, że nowe zdjecia Igi Lis i Taco Hemingwaya wywołały niemałe emocje. Kadry zaczęli komentować nie tylko fani pary. "Piękni wy" - napisała bowiem Maja Ostaszewska. "Cudni wy" - wtórowała Magda Steczkowska. Natalia Szroder zostawiła im za to czerwone serce w komentarzu.

Fani docenili natomiast, że w ostatnim czasie para znacznie częściej pokazuje się razem. "Nawet nie wiecie, jacy wasi fani są szczęśliwi, kiedy mogą ostatnio was tak często widzieć razem na swoimi instagramowym feedzie", "Ostatnio nas rozpieszczacie, tyle zdjęć jednego miesiąca", "Royal couple (królewska para - tłum. red)", "Jakie słodziaki! Dziękujemy za ten majstersztyk w Warszawie", "Piękni", "Słodziaki" - pisali fani, zostawiając również mnóstwo emotikonów czerwonych serc w komentarzach.

