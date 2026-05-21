Wojciech Szczęsny i Marina uchodzą za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Bramkarz od początku był oczarowany wokalistką. - Zobaczyłem artykuł na jakiejś stronie internetowej, pt. "Marina na festiwalu Coachella". Zobaczyłem ją, mieszkałem wtedy z moim przyjacielem Conorem z Londynu, zawołałem go - on jest w stanie to potwierdzić - i powiedziałem: Conor, chodź zobacz, bo ja znalazłem żonę - opowiadał w swoim dokumencie. Szczęsny i Marina doczekali się dwójki dzieci, a 21 maja 2026 roku świętują dziesiątą rocznicę ślubu.

Wojciech Szczęsny zwrócił się do Mariny. "Dzięki tobie mam motywację"

Wojciech Szczęsny opublikował na swoim instagramowym profilu kadr ze ślubu, który odbył się w Grecji. W opisie zdjęcia wspomniał o wyjątkowej relacji z żoną. Docenił to, że zawsze może na nią liczyć. "Czasami patrząc w jej oczy, zastanawiam się, gdzie ja bym dzisiaj bez niej był. Na szczęście nigdy nie poznam odpowiedzi na to pytanie" - czytamy. W dalszej części wpisu zwrócił się do ukochanej.

"Dzisiaj niby zwykła data, rocznica jak każda inna, ale muszę przyznać, że jestem z nas wyjątkowo dumny! Dziękuję ci za każdy dzień, każdą wspólną chwilę. Za wspaniałe dzieci i życie razem. Dzięki tobie mam motywację, by budzić się rano i być lepszym człowiekiem" - dodał Wojciech Szczęsny w mediach społecznościowych.

Wojciech Szczęsny i Marina zasypani komentarzami. "Jest co świętować"

Pod publikacją Wojciecha Szczęsnego pojawiło się sporo komentarzy z życzeniami. "Gratulacje. Życzę wam wszystkiego pięknego na następne lata", "Wszystkiego dobrego w następnych latach", "Jak miłość - to jak Mariny i Wojtka, a jak przyjaźń - to jak Szczęsnego i Lewego", "Jest co świętować. Wspaniała rodzina", "Cudowne zdjęcie, cudowny ślub, cudowna miłość", "Najlepszym trenerskim sztabem zawodnika jest jego najbliższa rodzina" - czytamy w sekcji komentarzy. Głos pod postem zabrała także Zofia Zborowska. "Gratulacje" - napisała aktorka na profilu Wojciecha Szczęsnego. Dołączamy się do gratulacji i życzeń!