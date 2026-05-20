Jacek Borkowski ma za sobą burzliwe życie uczuciowe i cztery małżeństwa. Z Katarzyną Borkowską doczekał się córki Karoliny, a później ułożył sobie życie u boku Magdaleny Gotowieckiej, z którą powitał na świecie syna Jacka oraz córkę Magdę. Niestety ich wspólną historię przerwała śmierć partnerki aktora, która przegrała walkę z białaczką. Po bolesnych doświadczeniach Jacek znów odnalazł miłość i w 2023 roku ożenił się z Jolantą. W ich relacji nie brakuje jednak sprzeczek i emocji, o czym opowiedzieli w wywiadzie, który można nazwać już hitowym.

Jacek Borkowski i Jolanta Borkowska o kulisach związku. Miny aktora to hit

Na początku rozmowy wypowiadała się głównie Jolanta Borkowska, a aktor postanowił zamilknąć. Została zapytana, czy rządzi w tym związku. - Tak by się wydawało i tak bym chciała, ale to pozory - przekazała na antenie. - To jest despota, intrygant, przywódca stada, gospodarz domu, aktor, no i mój mąż - uzupełniła. - Boję się cokolwiek powiedzieć! - zareagował po chwili Borkowski. Małżonkowie zostali następnie zapytani o to, czy żyją na dwa domy. Borkowska odpowiedziała żartobliwie, że doświadczyła "eksmisji".

Damian Michałowski poruszył także temat rozstania pary. - Też mnie wyrzucił! - skomentowała Borkowska ujawniając, że z artystą nie żyje się łatwo. Przez większość wywiadu aktor nie krył szczerych reakcji i nie mógł powstrzymać się od robienia wymownych min, które znajdziecie w naszej galerii. - Żona ma zawszę rację... - podsumował Borkowski. Żona ujawniła z kolei, że zdarza jej się kłócił z ukochanym. - Awantury są i będą... Lepiej się razem pokłócić, niż siedzieć samemu - podsumowała. - Ja się wolę ze dwa, trzy razy dziennie się pokłócić zamiast rozmawiać z pustymi ścianami - dodał aktor.

Jacek Borkowski został zapytany o zalety żony. Nie zabrakło nieporozumień na wizji

Aktor został w wywiadzie zapytany o to, za co kocha swoją żonę. - Za to, że jest po prostu bardzo ładna, seksowna... nie przeszkadzaj mi raz! - zwrócił się do małżonki. - Bardzo lubi się przytulać, lubi ciepło damsko-męskie... Ma wiele zalet, które mężczyzna docenia - uzupełnił. Dodał, że nie wyobraża sobie życia bez żony, ale z kolei wyszło na jaw, że ostatnio zaniedbał z nią kontakt. Borkowska była dziesięć dni poza domem i odczuła, że Borkowski nie tęskni za nią tak, jakby tego oczekiwała. - Pytałam się, czy za mną nie tęskni... (...) A on powiedział, że "ciszej jest" - relacjonowała Borkowska, co spowodowało śmiech w studiu.