Agnieszka Chylińska to nie tylko jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce, ale też dobrze znana widzom TVN jurorka programu "Mam talent!". Fani od lat cenią ją za charakterystyczne poczucie humoru, bezpośredniość i kultowe teksty. Artystka, która jest mamą trójki dzieci, bardzo rzadko opowiada jednak o życiu prywatnym i konsekwentnie chroni swoją rodzinę przed mediami. Tym razem zrobiła wyjątek i w szczerej rozmowie poruszyła zarówno temat codzienności, jak i swojej zawodowej drogi.
Wokalistka nie ukrywa, że nie brakuje w jej życiu normalności, kiedy nie gra koncertów i nie ma obowiązków medialnych. - To życie statystycznej Polki urodzonej w 1976 r. Mam dzieci, mam męża, obiad, sprzątanie. Normalne, ale nie normalne do końca, bo wiadomo, ja też nie jestem standardową mamą - przekazała RMF FM.
Dała do zrozumienia, że zachowuje balans między sferą zawodową a prywatną - warto podkreślić, że nie mówi za często o tym, co dzieje się w jej rodzinie. - Nie dałam się w to wkręcić. Nie mam żadnych przyjaciół w show-biznesie. Przychodzę do pracy - mówię o "Mam talent!" - uwielbiam ten program, ale wracam do domu, do swoich spraw. Też ze względu na moje życie rodzinne - ja nie wiem za bardzo, o czym mam rozmawiać z tymi ludźmi. Szanuję oczywiście artystów, ale niekoniecznie chcę z nimi iść na kawę - dodała gwiazda.
Piosenkarka przyznała, że od lat otacza się jedynie niewielkim gronem zaufanych osób, które zna jeszcze sprzed czasów popularności. Jak podkreśliła, doświadczenie nauczyło ją ostrożności wobec relacji w show-biznesie, szczególnie w momentach, gdy zawodowo nie wszystko układa się po myśli.
- Na pewno żałuję wielu rzeczy, wielu spotkań, wielu znajomości i tego, że zawsze jestem i zawsze byłam łatwowierna, bardzo bezpośrednia, gadatliwa. Niepotrzebnie otwierałam się na ludzi, którzy albo to wykorzystali, albo mnie użyli - dodała.