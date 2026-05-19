Ukochany Rity Ory to gwiazda kina. To jemu się oświadczyła

Rita Ora i Taika Waititi od lat należą do najbardziej rozpoznawalnych par show-biznesu. Mąż wokalistki to nowozelandzki reżyser, aktor i komik, który zdobył popularność dzięki takim produkcjom jak "Thor: Ragnarok", "Jojo Rabbit" oraz pracy przy serialu "The Mandalorian". Choć oboje pilnie strzegą swojej prywatności, od czasu do czasu dzielą się z fanami kulisami wspólnego życia.

REKLAMA

Zobacz wideo Rusowicz jest gotowa na nowa? miłość. "Mnie nie znajdziecie na Tinderze"

Rita Ora i Taika Waititi tworzą zgrany duet. To ona oświadczyła się ukochanemu

Para poznała się w 2018 roku dzięki wspólnym znajomym, jednak przez długi czas ukrywała swoją relację. Oficjalnie zaczęto mówić o ich związku dopiero w 2021 roku, gdy zostali sfotografowani razem podczas pobytu w Australii. W 2022 roku media obiegła informacja o ich sekretnym ślubie, który odbył się w kameralnym gronie w Los Angeles. Co ciekawe, to właśnie Rita Ora oświadczyła się ukochanemu podczas wspólnych wakacji. - Rita oświadczyła mi się, a ja natychmiast się zgodziłem - ujawnił reżyser.

Para tworzy zgrany duet, a ich relacja przenosi się także na zawodową działalność wokalistki. Wspólnie poprowadzili galę MTV Europe Music Awards 2022 w Düsseldorfie, gdzie wręczyli nagrodę Taylor Swift, która skomentowała ich występ słowami, że "świetnie sobie radzą". Album "You & I" (2023) z kolei w dużej mierze odzwierciedla jej doświadczenia, a w singlu "You Only Love Me" wykorzystano fragmenty nagrań głosowych jej męża. Reżyser był również zaangażowany w realizację teledysków do jej utworów.

Na tym jednak nie koniec. Podczas niedawnej gali King's Trust Awards w londyńskim Royal Albert Hall Rita Ora przyznała, że przyjęcie urodzinowe jej męża było tak intensywne, że dziś niewiele z niego pamięta. - Och, Boże, tak - było naprawdę świetnie, ale nie będę kłamać, niewiele z tego pamiętam! - mówiła.

Rita Ora na BitterSweet Festival 2026 w Poznaniu

Rita Ora wystąpi na BitterSweet Festival 2026, który odbędzie się w dniach 13-15 sierpnia 2026 roku w Poznaniu, w Park Cytadela. Piosenkarka będzie jedną z głównych gwiazd wydarzenia, obok takich wykonawców jak Gorillaz, Twenty One Pilots, Alok, Ashnikko oraz Major Lazer. Znana jest z takich przebojów jak "Let You Love Me" czy "Your Song".