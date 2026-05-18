Jennifer Aniston i Brad Pitt tworzyli jedną z najpopularniejszych par w Hollywood. Para była małżeństwem w latach od 2000 do 2005 roku. Ich związek zakończył się jednak rozwodem, gdyż aktor zakochał się w Angelinie Jolie. Duet poznał się wówczas na planie filmu "Pan i Pani Smith". Jak wyznała później Aniston, krótko przed rozstaniem się z ukochanym i zejściem się Pitta i Jolie, porozmawiała ona z koleżanką z branży.

Gwiazda "Przyjaciół" spotkała Angelinę Jolie w 2004 roku w studiu Warner Bros, gdzie kręciła kolejne odcinki popularnej produkcji. To właśnie tam jej ówczesny mąż i aktorka pracowali również nad wspominanym filmem. Jak się okazało, Aniston postanowiła wtedy zapoznać się z Jolie. W rozmowie z "Vanity Fair" w 2005 roku wyjawiła, co dokładnie powiedziała gwieździe.

Zatrzymałam się, przedstawiłam się i powiedziałam: 'Brad naprawdę nie może się doczekać współpracy z tobą. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić!'

- opowiedziała w wywiadzie aktorka. Nie wiedziała jednak, że to właśnie niejako przez Jolie niebawem rozpadnie się jej małżeństwo. Aniston podkreśla przy tym do dziś, że mimo wszystko nie żałuje relacji z Bradem Pittem.

Jennifer Aniston jest szczęśliwie zakochana. Już nie kryje się z partnerem

Przypomnijmy, że Aniston jest obecnie w nowym związku. W listopadzie 2025 roku potwierdziła, że jest zakochana, a jej partnerem okazał sięJim Curtis - hipnoterapeuta i ekspert w dziedzinie zdrowia. Para miała poznać się przez wspólnych znajomych. W styczniu bieżącego roku mężczyzna opowiedział o tym w wywiadzie dla programu "Today". - Po prostu poznali nas znajomi. To wszystko. Dowiedzieliśmy się, że mamy wspólnych znajomych i zaczęliśmy po prostu rozmawiać. (...) To trwało długo, rozmawialiśmy długo i staliśmy się sobie bliscy - wyznał Curtis. Więcej przeczytacie na ten temat w artykule: "Ukochany Jennifer Aniston zdradza, jak naprawdę się poznali. Po pytaniu dziennikarza aż się zarumienił".