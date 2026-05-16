Michał Wiśniewski pięciokrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Lider Ich Troje był związany z Magdą Femme, Mandaryną, Anną Świątczak, Dominiką Tajner oraz Polą Wiśniewską. Ostatni ślub wziął w 2020 roku, jednak w marcu tego roku, po licznych spekulacjach o kryzysie w relacji pary, Wiśniewski potwierdził, że on i Pola się rozwodzą. Muzyk w dość zaskakujący sposób nawiązał do tego faktu podczas Juwenaliów w Krakowie.

Michał Wiśniewski zwrócił się do publiczności, wspominając o "szóstej żonie"

Michał Wiśniewski wciąż jest bardzo aktywny zawodowo i nie zwalnia tempa. Muzyk regularnie koncertuje z zespołem Ich Troje, a 15 maja grupa miała okazję wystąpić na Juwenaliach Krakowskich. Wiśniewski często zwraca się ze sceny do publiczności, czego nie odmówił sobie również i tym razem. - A propos d**y. Jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w d**ę, okej? - usłyszała publiczność.

Przypomnijmy, że to Michał Wiśniewski jako pierwszy poinformował fanów o zakończeniu piątego małżeństwa. Muzyk 18 marca opublikował w tej sprawie nagranie w mediach społecznościowych. - Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, zrobię to sam. To jest jedyny komentarz - poinformował. Zaapelował również o "wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania". - Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni - podsumował.

Pola Wiśniewska opowiedziała o rozstaniu w "Dzień dobry TVN"

Ani Michał Wiśniewski, ani Pola Wiśniewska nie zdecydowali się poinformować publicznie, dlaczego podjęli decyzję o rozwodzie. Była partnerka muzyka o powody rozstania była pytana ostatnio w "Dzień dobry TVN". - Myślę, że moje prywatne powody zostawię dla siebie (...) Z szacunku przede wszystkim do moich dzieci i do tego, że jednak te siedem lat byliśmy razem, nie będę odpowiadać - skomentowała.

W tej samej rozmowie wyjawiła również, jak przez ten niełatwy proces przechodzą jej dzieci. - Konsultowałam z psychologiem, jak ten proces poprowadzić, jak przygotować dzieci na nasze rozstanie. Oczywiście w idealnym świecie powinno to wyglądać tak, że dwójka rodziców powinna usiąść z dziećmi i na ten temat porozmawiać. U nas się to odbyło troszkę inaczej - przekazała Pola Wiśniewska.