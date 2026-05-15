Rozstanie Poli Wiśniewskiej i Michała Wiśniewskiego od miesięcy przyciąga uwagę opinii publicznej. Choć od dawna pojawiały się sygnały kryzysu w ich związku, informacja o rozstaniu okazała się sporym zaskoczeniem. Para coraz rzadziej pojawiała się publicznie razem, a ostateczny pozew rozwodowy do Sądu Okręgowego w Warszawie miała złożyć Pola. Po rozstaniu była żona muzyka stała się bardziej aktywna w mediach społecznościowych, dzieląc się refleksjami i osobistymi doświadczeniami.

Pola Wiśniewska o samotności po rozwodzie i lekcjach życia. "Każdy ma prawo się mylić"

W rozmowie z portalem Kozaczek.pl Pola opowiedziała o samotności, którą przeżywała po rozwodzie, oraz o relacjach, które uległy zmianie. - Przeżyłam to. (...) Dzisiaj już nad tym nie ubolewam. Bo wolę otaczać się ludźmi szczerymi, takimi, których ja też wybieram (...) Nie żałuję właściwie, że tak się stało. Jak gdyby życie zweryfikowało te znajomości i bardzo się z tego cieszę - wyznała.

Dziennikarze poruszyli również temat burzliwej historii miłosnej Michała Wiśniewskiego oraz tego, czy decyzja o zostaniu jego piątą żoną nie była sygnałem ostrzegawczym. Pola odpowiedziała w refleksyjny sposób. - Dzisiaj z perspektywy czasu mogłabym to ocenić inaczej. Ja w ogóle uważam, że każdy z nas ma jakąś historię. No wiadomo, że wchodząc w nowe relacje, zazwyczaj przedstawiamy się tej lepszej strony i opowiadamy lepsze historie niż te gorsze, ale uważam, że każdy ma jakąś historię za sobą, każdy ma prawo się mylić i od każdego możemy czegoś się nauczyć. To są takie zasady, którymi ja się kieruję - dodała.

Pola Wiśniewska zostanie przy nazwisku byłego partnera?

W tej samej rozmowie nie zabrakło też pytania o nazwisko Wiśniewskiej. Czy po rozwodzie Pola planuje wrócić do panieńskiego? Jej odpowiedź była wymijająca, ale logiczna z punktu widzenia budowanej przez lata marki. - Nie zastanawiałam się nad tym, aczkolwiek myślę sobie na samym końcu, że w tym momencie nazwisko jest moją marką - wyznała.