Magda Gessler często opowiada o swoich dzieciach i mężu, jednak niewiele osób wie, kim jest jej brat. Piotr Ikonowicz od lat działa w życiu publicznym i polityce. Zna osiem języków obcych. W czasach PRL był związany z NSZZ "Solidarność", a później udzielał się także jako publicysta. Z okazji jego 70. urodzin restauratorka zamieściła w mediach społecznościowych wyjątkowy wpis z życzeniami dla brata.

Magda Gessler świętuje z bratem. To wiele mówi o ich relacji

14 maja na Instagramie gwiazdy pojawiła się rodzinna fotografia. "Dziś w twoje okrągłe urodziny życzę ci wszystkiego, co najlepsze… Miłość od wielu ludzi już masz… A to najważniejsze! Bądź zawsze tak dobrym człowiekiem! Kocham cię mój mały braciszku! Żyj nam sto lat! Ściskam urodzinowo, siostra Magda" - obwieściła restauratorka. Dodała do wpisu archiwalne zdjęcie z bratem.

Piotr Ikonowicz od lat angażuje się w pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wspiera m.in. lokatorów zagrożonych eksmisją, a także stworzył Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej, oferującą darmową pomoc prawną osobom ubogim. Gessler nie mówi za często o bracie, ale w dawnej rozmowie z "Faktem" zrobiła wyjątek. "To jedna z nielicznych osób w Polsce, która pomaga innym całkowicie bezinteresownie. Namawiam go często, by brał za proces, który wygrywa, chociaż 500 zł. Jesteśmy dziwnym społeczeństwem, nie do końca szanujemy tych, którzy nam dają, ale mamy większy respekt wobec tych, którzy od nas biorą" - wyznała.

Magda Gessler i jej kontakt z bratem. Tak mówił o spotkaniach

Znana restauratorka jest starsza od Piotra Ikonowicza o trzy lata. Choć rodzeństwo pozostaje w kontakcie, nie mają zbyt wielu okazji do spotkań. Polityk przyznał kiedyś, że najczęściej ogląda siostrę w telewizji, a prywatnie widują się głównie przy okazji świąt.

"My jej nie widujemy inaczej niż w telewizorze. No może czasami w święta. Mam wrażenie, że moja siostra stała się własnością korporacji telewizyjnej i nie bardzo ma życie prywatne" - wyznał w rozmowie z "Super Expressem" Piotr Ikonowicz.