Natalia Kukulska przez długi czas unikała publicznych komentarzy na temat relacji ze swoim przyrodnim bratem. Piotrem Kukulskim jest synem ojca wokalistki, Jarosława Kukulskiego, i Moniki Borys. Mimo to konflikt rodzeństwa regularnie pojawiał się w mediach i obrastał w kolejne spekulacje. Sama artystka już wcześniej zwracała uwagę na skalę kłamstw. "Od kilku lat opisywana jest głośno w mediach relacja moja i Piotra Kukulskiego. Powiedziano i pozmyślano już wszystko, zbudowano historie, na kanwach których powstały kolejne" - podkreślała, tłumacząc, dlaczego przez lata wolała milczeć. Po latach zabrała głos i wyznała, jak było naprawdę.
Dlaczego Natalia i Piotr Kukulscy byli pokłóceni? Według medialnych relacji Piotr miał zgłaszać zastrzeżenia m.in. do sposobu pielęgnowania pamięci o ojcu oraz spraw związanych z dziedziczeniem. Spór między rodzeństwem przez lata był szeroko nagłaśniany i często wracał w publikacjach. Sama artystka konsekwentnie unikała jednak publicznego komentowania rodzinnych kwestii.
Obecnie wokalistka mówi o sprawie bardziej otwarcie i przyznaje, że naprawa relacji z Piotrem była długim procesem. - Mam teraz dobry kontakt z bratem. To zajęło prawie dziesięć lat. Stwierdziłam, że zaczynamy od nowa. Gdybym miała rozliczać się z przeszłością i z nim to byśmy tego kontaktu dzisiaj nie mieli - wyznała w rozmowie z RMF Classic. Jak zaznaczyła, przez długi czas towarzyszyły jej trudne emocje i poczucie niesprawiedliwości, szczególnie gdy sprawy rodzinne stawały się tematem publicznych dyskusji.
Natalia Kukulska podkreśla jednak, że dziś najważniejsze jest dla niej zamknięcie tego rozdziału. Nie ma żalu do Piotra. - Nie noszę w serce urazy. Jak się budzę, chcę się czuć lekka, wolna. Wybaczenie i odpuszczenie jest czymś ważnym - zaznaczyła. Jednocześnie daje do zrozumienia, że nie chce wracać do szczegółów dawnych sporów i woli skupić się na teraźniejszości oraz budowaniu spokojnej relacji z bratem.