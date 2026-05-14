Podczas świętowania mistrzostwa Hiszpanii przez drużynę FC Barcelony Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny dali się ponieść dobrej atmosferze i wdali się w luźną rozmowę na dachu autokaru. W pewnym momencie napastnik niespodziewanie wspomniał o swojej znajomości z Małgorzatą Tomaszewską. - Tańczyłem z nią. A nie wiem, czy Jan Tomaszewski to wie - rzucił z uśmiechem, wywołując niemałe poruszenie. O co chodziło? Okazało się, że rzeczywiście - ta dwójka była na tej samej studniówce! Tomaszewska od razu zabrała głos.

Małgorzata Tomaszewska i Robert Lewandowski byli razem na studniówce! Te słowa obiegły internet

Małgorzata Tomaszewska szybko odniosła się do tych słów i wyjaśniła kulisy ich relacji sprzed lat. - Chodziliśmy do szkoły sportowej (...), byliśmy w równoległych klasach. Poloneza tańczyłam z (...) Marcinem Kulczykiem, przyjacielem Roberta, bo byliśmy najwyższą parą. A zaraz za nami był Robert i rzeczywiście przy przejściach tańczyliśmy razem. Mam to chyba na kasecie VHS - zdradziła, czym jeszcze bardziej rozbudziła ciekawość internautów.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Zasypana pytaniami Małgorzata Tomaszewska postanowiła pójść o krok dalej i spełnić ich prośby. "To było prawie 20 lat temu. Nasza studniówka odbyła się w styczniu 2007 roku. Miałam wtedy czarne włosy. Sami zobaczcie naszego poloneza" - napisała w mediach społecznościowych i opublikowała archiwalne nagranie. Na wideo widać ówczesnych uczniów podczas eleganckiego tańca - i faktycznie, w pewnym momencie ona i Lewandowski spotykają się na parkiecie. Jak oceniacie ich występ?

Małgorzata Tomaszewska pokazała nagranie ze studniówki

Małgorzata Tomaszewska była w szoku, co jedno wideo może zdziałać. "Nagle odezwali się znajomi ze szkoły, z którymi nie mieliśmy kontaktu od tylu lat, wróciły wspomnienia, stare historie… Rozmawiamy nawet o spotkaniu klasowym po prawie 20 latach" - napisała pod wideo ze studniówki. Nie zabrakło refleksji. "Styczeń 2007 roku. Wtedy wszyscy byliśmy po prostu maturzystami z marzeniami. Oglądanie dziś tych fragmentów budzi we mnie ogromny sentyment" - skwitowała prezenterka.