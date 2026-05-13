W najnowszym odcinku podcastu Małgorzaty Rozenek-Majdan "Z bliska" pojawił się Filip Chajzer. Prezenter opowiadał m.in. o walce z hejtem i wyjściu z żałoby po śmierci syna. W pewnym momencie otworzył się także na temat nowej partnerki. Związek 41-latka z 20-letnią Bianką odbił się w sieci szerokim echem. Co miał do powiedzenia na temat plotek, które krążą w internecie?

REKLAMA

Zobacz wideo Chajzer o Rozenek-Majdan. Byli prowadzący "DDTVN" trzymają ze sobą sztamę?

Filip Chajzer o kulisach poznania się z nową partnerką. Tak wyglądało ich pierwsze spotkanie

20-letnia Bianka jest producentką podcastową. To właśnie w studiu nagraniowym Chajzer spotkał ją po raz pierwszy. - Tak też się poznaliśmy, przy moim pierwszym podcaście. Ja wszedłem do studia i mówię: "Wow, kto to jest?". Czy mogę poprosić o numer? Tak naprawdę poprosiłem kogoś, żeby poprosił i dostałem i poszliśmy na randkę i było super. No ale poznaliśmy się w pracy (...) - opowiadał.

Prezenter był bardzo zaskoczony tym, że zawładnęło nim tak silne uczucie. - Ja prowadzę, że tak powiem, nudne i przewidywalne życie. Moje życie to jest pojechanie do kościoła, nagranie podcastu, zmontowanie podcastu, zjedzenie kolacji. Ja sobie tak już myślałem, że no dobra, no to ja już tak żyję. Już wszedłem na taki, że tak powiem, stopień świadomości, pogodzenia, jakiejś takiej miłości, poczucia misji, że no jakby co się może wydarzyć? A jednak Filip, życie cię jeszcze zaskoczy - mówił.

Filip Chajzer o plotkach na temat napiętej sytuacji z rodziną Bianki. "To jest kłamstwo"

Niedawno Pudelek, powołując się na relację swojego informatora, podał, że podczas spotkania autorskiego dziennikarza miało dojść do nieprzyjemnej sytuacji między nim a mamą Bianki. "Zapytała go, jak wyobraża sobie ten związek i czemu miał nakłaniać dziewczynę po zaledwie kilku tygodniach znajomości do zamieszkania razem bez wiedzy rodziców, a także, dlaczego utrudnia jej kontakty z rodziną. Zrobiło się bardzo niezręcznie" - czytaliśmy na portalu.

W rozmowie z Małgorzatą Rozenek-Majdan prezenter zdementował te plotki. - Jest to kłamstwo. Nie powinienem oceniać czyjejkolwiek sytuacji rodzinnej, ani o niej opowiadać, ale zostaję dosyć brutalnie w to wciągnięty i jest mi strasznie z tego powodu przykro (...) Ma regularny kontakt z mamą, spotyka się z nią, z babcią, z tatą. W związku z tym to jest kłamstwo, mówiąc wprost. To jest wewnętrzna sytuacja rodzinna - tłumaczył.