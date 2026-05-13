Mikołaj Krawczyk mówił o żonie i nagle wbił szpilę byłej. "To nie jest fajne"

Mikołąj Krawczyk pojawił się w programie "Pytanie na śniadanie". 13 maja zabrał głos nie tylko na temat sfery zawodowej, ale został zapytany również o kwestie prywatne. Pokusił się wówczas o zaskakujące wyznanie.
Mikołaj Krawczyk od lat związany jest z aktorstwem, jednak w programie śniadaniowym TVP podkreślił, że ten zawód wymaga dziś nie tylko talentu, ale też przedsiębiorczego podejścia. Jak zaznaczył, aktor musi myśleć jak biznesmen, rozsądnie wybierać oferty i stale walczyć o swoją pozycję, bo w branży nic nie jest pewne ani gwarantowane. Co z kolei z jego relacją ze znaną aktorką? Ona również ma znaczący wpływ na karierę gwiazdora. Gość TVP przyznał, że w tym związku nie ma miejsca na rywalizację. 

Dominika Matuszak zaznaczyła, że aktor może liczyć na wsparcie ukochanej - Sylwii Juszczak-Krawczyk, z którą stanął na ślubnym kobiercu w 2017 roku. Aktorkę znamy z takich produkcji jak "Głośniej od bomb", "Ki", "Nielegalni", "Druga Furioza" oraz "Furioza". - Jak odnaleźć się w show-biznesie? Łatwiej, kiedy można grać razem? - zapytała Krawczyka dziennikarka. - Super jest takie porozumienie aktorsko-partnerskie. Dopingujemy się, cieszymy się wspólnie z sukcesów, afirmujemy je, nawet, jeżeli dotyczy to jednej ze stron - odpowiedział gość TVP. 

Krawczyk przyznał, że razem z żoną "polecają się" wzajemnie do różnych projektów. - To idzie naturalnie - zaznaczył. Następnie z jego ust padła szpilka. - Mamy coś, co jest bardzo cenne, a co nie jest oczywiste - nie zazdrościmy sobie. Zazdrość w związku bardzo obcina skrzydła. Doświadczyłem tego i to nie jest fajne - podsumował aktor. Nie wskazał jednak, jaką relację miał na myśli.

Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak-Krawczyk zdradzili w dawnym wydaniu "Pytania na śniadanie", że podstawą ich związku jest partnerstwo i wzajemne wsparcie. Aktorzy podkreślili, że starają się dzielić obowiązkami po równo i wspólnie odnajdują się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Przyznali też, że największym wyzwaniem bywa organizacja codzienności, szczególnie gdy łączą pracę na planie z opieką nad córką - wychowują razem Konstancję, która przyszła na świat w 2019 roku.

