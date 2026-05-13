Wielkie wzruszenie po występie Szemplińskiej. Padła w ramiona ukochanego

Alicja Szemplińska ma za sobą wyjątkowo ważny i pełen emocji wieczór. Reprezentantka Polski 12 maja wystąpiła w pierwszym półfinale Eurowizji, a chwilę po zejściu ze sceny mogła świętować ten moment w gronie najbliższych. Wokalistka nie ukrywała wzruszenia i radości, a kamery uchwyciły czuły moment z jej ukochanym.
Alicja Szemplińska dopięła swój eurowizyjny występ na ostatni guzik, a media i gwiazdy wciąż szeroko komentują to, co wydarzyło się na scenie podczas pierwszego półfinału. Reprezentantka Polski wykonała utwór "Pray". Pojawiła się w efektownym srebrnym kostiumie, który mocno przyciągał uwagę widzów. Towarzyszyli jej tancerze prezentujący wymagającą choreografię na pochylonej platformie. Po występie wokalistka przypomniała też fanom, że może liczyć na wsparcie ukochanego, z którym wymieniła czuły gest tuż po zejściu ze sceny.

Alicja Szemplińska nie czekała ani chwili po występie. To zrobiła tuż po zejściu ze sceny

Na instagramowym profilu TVP regularnie pojawiają się materiały pokazujące kulisy pobytu Alicji Szemplińskiej w Wiedniu. Wśród nagrań nie zabrakło również emocjonalnych momentów tuż po występie. Kamery uchwyciły chwilę, gdy wokalistka po powrocie do green roomu czule przywitała się ze swoim partnerem, Hodakiem. Widzimy na nagraniu TVP ich pocałunek. Muzyk od dawna wspiera Alicję, a para współpracuje także przy projektach muzycznych. "Reakcja Alicji po powrocie do green roomu" - napisano w opisie nagrania.

Pod wpisem nie brakuje komentarzy. "Fenomenalna", "Cudownie, Alicjo", "Świetny występ, gratulacje, mamy finał", "Ogromne brawa", "Poziom nie europejski, tylko światowy! Brawo Alicja" - czytamy ciepłe słowa od fanów. Alicja Szemplińska wywalczyła wielki finał, więc przed nią kolejny etap eurowizyjnej walki już w sobotę 16 maja.

 

Alicja Szemplińska ma wsparcie partnera. Sam jest raperem

Przypomnijmy, że ukochanym Alicji Szemplińskiej jest raper Hodak, czyli Łukasz Hodakowski. Muzyk zdobył popularność dzięki współpracy z producentem 2K i od lat działa na polskiej scenie muzycznej. Para połączyła także siły zawodowo - wspólnie nagrali m.in. utwory "Spójrz", "Napraw mnie" oraz "W co ty dzisiaj grasz?". Choć chętnie pokazują efekty swojej muzycznej współpracy, prywatność nadal starają się zachować głównie dla siebie. Po występie wokalistki pokazali jednak, że są sobie bardzo bliscy i Szemplińska może liczyć na wsparcie ukochanego.

