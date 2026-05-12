18 marca Michał Wiśniewski oficjalnie poinformował o rozstaniu z żoną, Polą. Sprawa rozwodowa jest już w toku, a dokumenty wniosła sama Pola Wiśniewska. Żona muzyka niedawno relacjonowała, jak przebiegała jej wyprowadzka ze wspólnego domu. O jej kulisach opowiedziała również w najnowszym wydaniu programu "Dzień dobry TVN".

12 maja Pola Wiśniewska gościła w studiu "Dzień dobry TVN", gdzie rozmawiała z Pauliną Krupińską i Damianem Michałowskim. Prowadzący już na początku rozmowy zapytali ją o powody decyzji o rozstaniu z Michałem Wiśniewskim po siedmiu latach wspólnego życia. - Myślę, że moje prywatne powody zostawię dla siebie (...) Z szacunku przede wszystkim do moich dzieci i do tego, że jednak te siedem lat byliśmy razem, nie będę odpowiadać - odparła.

W rozmowie poruszono także temat rozmów z dziećmi (pięcioletnim Falco i trzyletnią Noëlą) o rozstaniu i przeprowadzce. - Konsultowałam z psychologiem, jak ten proces poprowadzić, jak przygotować dzieci na nasze rozstanie. Oczywiście w idealnym świecie powinno to wyglądać tak, że dwójka rodziców powinna usiąść z dziećmi i na ten temat porozmawiać. U nas się to odbyło troszkę inaczej - zaczęła Wiśniewska.

Żona muzyka przyznała, że sytuacja była dodatkowo skomplikowana, ponieważ dzieci zobaczyły kartony i trzeba było wytłumaczyć im, co się dzieje. - Byłam zobowiązana z tego, że dzieci już zobaczyły te kartony i ja też czekałam do samego końca z poinformowaniem ich o całej sytuacji (...) - powiedziała.

Jak stwierdziła, zaskakująca była reakcja jej syna, Falco. - Powiedział OK. I to wszystko. Po dwóch godzinach przyszedł i zaczął dopytywać, ale dopytał dosłownie w dwóch zdaniach. Więc ja w dwóch zdaniach odpowiedziałam na tyle, na ile uznałam, że tyle powinien wiedzieć. Ale kolejnego dnia znowu przyszedł i następnego dnia znowu. Więc tak pomalutku, nie zasypywałam go informacjami, tylko udzielałam mu tych informacji tyle, ile on w danym momencie potrzebował - wyjaśniła.