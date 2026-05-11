Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski wzięli ślub w 2010 roku, niestety ich związek nie przetrwał próby czasy. W 2024 roku Roma Gąsiorowska przyznała, że rozstała się z mężem. "Nasza historia skończyła się dawno temu. Przez długi czas milczeliśmy na ten temat. Nie chcieliśmy publicznie poruszać naszych prywatnych spraw" - powiedziała w rozmowie z serwisem naTemat. Teraz para ma za sobą kolejną rozprawę rozwodową.

Wiadomo, co dalej z rozwodem Gąsiorowskiej i Żurawskiego. To nie koniec

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski po raz pierwszy spotkali się w sądzie 17 listopada 2025 roku. Wtedy, według medialnych doniesień, w sądzie zabrakło jednak Michała Żurawskiego. Podobna sytuacja miała miejsce 30 marca, gdy odbyła się kolejna rozprawa rozwodowa pary. Wtedy jednak na miejscu nie pojawiła się Roma Gąsiorowska. Jak się okazuje, para nie miała obowiązku stawiania się na miejscu osobiście, o czym poinformowali przedstawiciele sądu w rozmowie z Plejadą.

Strony mają swoich pełnomocników i ich obecność na rozprawach nie jest obowiązkowa, o ile sąd tego nie zaznaczy - powiedzieli.

Teraz z kolei Joana Adamowicz z Sądu Okręgowego Warszawa-Praga powiedziała Plejadzie, co z rozwodem pary. Jak się okazuje, 11 maja, sprawa nie miała swojego finału. Gąsiorowska i Żurawski znów spotkają się w sądzie, tym razem za trzy miesiące. - W sprawie jest wyznaczony kolejny termin rozprawy: 3 sierpnia 2026 roku - powiedziała przedstawicielka sądu.

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski się rozwodzą. Aktorka ujawniła powód

W ostatnim czasie sami zainteresowani nie mówią o swoim rozstaniu. Przez lata Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski również nie ujawniali zbyt wielu faktów ze swojego życia prywatnego. Wszystko zmienił głośny wywiad Romy Gąsiorowskiej w 2024 roku we wspomnianym wyżej serwisie naTemat. To właśnie wtedy aktorka powiedziała wprost, że Żurawski jest winny rozpadowi związku z uwagi na chorobę alkoholową, przez którą nie był dobrym ojcem ani mężem.

Gasiorowska miała też oczekiwać alimentów w kwocie dziesięciu tysięcy zł miesięcznie. Żurawski miał być w szoku. - Wchodzimy w kolejny etap, ale czym innym jest rozstanie, kiedy ludzie mają dzieci. Taka relacja się nie kończy - mówiła aktorka w rozmowie z naTemat.pl.