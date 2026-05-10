Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wybrali się do Budapesztu

Para pokazała w sieci romantyczne chwile z wyjazdu

Na nagraniu nie zabrakło tańców i czułości

Internauci zasypali parę komentarzami

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po raz kolejny wybrali się na zagraniczny wyjazd. Tym razem para odwiedziła Budapeszt, gdzie chętnie relacjonowała fanom wspólnie spędzany czas. Jedno z opublikowanych nagrań szczególnie przyciągnęło uwagę internautów - zakochani zaprezentowali na nim swoje taneczne umiejętności w samym centrum miasta.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w Budapeszcie. Fani zachwyceni nagraniem pary

Para, która w październiku 2025 roku stanęła na ślubnym kobiercu, regularnie pokazuje fragmenty swojego codziennego życia. Tym razem zakochani postawili na relację z romantycznego pobytu na Węgrzech.

Na krótkim filmiku opublikowanym w sieci widać, jak spacerują ulicami Budapesztu, okazując sobie czułość i świetnie się bawiąc. Nie zabrakło również spontanicznych tańców i humorystycznych momentów. Mimo obecności wielu turystów para nie ukrywała swojego dobrego nastroju i otwarcie celebrowała wspólne chwile. "Wciągnęła nas ta przygoda" - podpisała Cichopek nagranie.

Nagranie spotkało się z dużym odzewem ze strony fanów. W komentarzach pojawiło się wiele ciepłych słów pod adresem pary. "Fajna ta przygoda. Cieszcie się życiem, cudowna z was para", "Miło zobaczyć szczęśliwych ludzi", "Ale wy cudowni jesteście", Miło się na was patrzy, swoboda i radość" - pisali internauci.

Katarzyna Cichopek pokazała dom. Tak urządziła go z Maciejem Kurzajewskim

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od kilku miesięcy mieszkają razem w nowym domu pod Warszawą. Para chętnie pokazuje w mediach społecznościowych, jak urządza swoją posiadłość i coraz częściej publikuje kadry z wnętrz. W jednych z ostatnich relacji prowadząca "halo tu polsat" zaprezentowała kilka pomieszczeń domu, między innymi salon, kuchnię, sypialnię oraz łazienkę. Wnętrza utrzymane są w jasnych kolorach - dominują biele, beże oraz drewniane dodatki, które nadają przestrzeni przytulnego charakteru. W łazience uwagę zwracają złote elementy dekoracyjne, natomiast w sypialni królują stonowane barwy i duże łóżko.

Szczególną uwagę internautów przyciągnęły dekoracyjne poduszki w kształcie serc z inicjałami pary. Obok łóżka znajduje się również duża biała szafa, która dopełnia elegancki wystrój pomieszczenia. Podobny styl widać także w kuchni, gdzie jasne meble połączono z drewnianymi i złotymi detalami.