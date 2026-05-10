Radosław Majdan tegoroczne urodziny spędza w gronie najbliższych. Piłkarz i jego żona Małgorzata Rozenek-Majdan, od lat uznawani za jedno z najbardziej rozpoznawalnych power couples polskiego show-biznesu, postawili na rodzinne świętowanie. W niedzielne popołudnie Małgorzata opublikowała na Instagramie nagranie, na którym zdradziła, jak zamierzają uczcić 54. urodziny ukochanego "Pysiuli", jak często pieszczotliwie go nazywa.
Widzimy, że były piłkarz spędza niedzielę 10 maja z bliskimi. - Idziemy zaraz na niedzielny rodzinny spacer na łabędzie, czyli tam, gdzie zawsze lubimy chodzić, ale dzisiaj to jest dzień szczególny, bo ten pan, ten w środku, ma urodziny - opisała zadowolona Rozenek-Majdan na InstaStories. Nie zabrakło wyróżnienia dla najmłodszego członka rodziny, Henryka. - Dostałem od ciebie piękny prezent, bardzo dziękuję, kochanie - zwrócił się do niego Radosław Majdan. - Tak sobie będziemy dzisiaj ten dzień spędzać, a wam życzymy dokładnie tego samego - miłej, cudownej niedzieli. U nas festiwal urodzinowy właśnie się rozpoczął - dodała Rozenek-Majdan.
Rodzina przeniosła się następnie do pięknej zieleni na Wilanowie i z wywiadów Rozenek-Majdan wiemy, że tego typu weekendy należą do jej ulubionych. Radosławowi Majdanowi z kolei życzymy wszystkiego, co najlepsze w dniu jego święta!
Małgorzata Rozenek-Majdan po latach wróciła wspomnieniami do początków relacji z Radosławem Majdanem. Jak przyznała, uczucia między nimi pojawiły się niemal natychmiast, choć obawiała się zainteresowania mediów i paparazzich. To właśnie dlatego zaproponowała, by dalszą część spotkania spędzili w domu byłego piłkarza. Przytoczyła w rozmowie pamiętne wyznanie ukochanego.
"Weszłam do tego domu i Radzio mówi tak: 'Wiesz, że nie powiedziałem ci pierwszego dnia, że cię kocham, bo bałem się, że mi nie uwierzysz?'. Powiedział mi to drugiego dnia. A trzeciego wiedzieliśmy, że będziemy razem" - wspominała w podcaście "Bratnie Dusze".