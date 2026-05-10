Viki Gabor pokazała na Instagramie, jak spędza czas z Giovannim

Dała do zrozumienia fanom, że rozkwita w nowym związku

Wokalistka przy okazji zapowiedziała, co będzie się działo w jej sferze zawodowej

Viki Gabor rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia prywatnego, jednak obok takich sygnałów trudno przejść obojętnie. Wokalistka opublikowała na Instagramie relację z wyjazdu do Zakopanego, gdzie towarzyszył jej ukochany Giovanni. Para spędzała czas m.in. na przejażdżkach, a gwiazda chętnie pokazywała wspólne chwile i górskie widoki. Na jednym z nagrań zwróciła się też do partnera ciepłymi słowami, dając jasno do zrozumienia, że ich relacja ma się świetnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Gabor nie od dziś mierzy się z hejtem

Viki Gabor zaszalała z Giovannim. Fani zwrócili uwagę na jedno

Wokalistka dała znać fanom na początku maja, że wróciła do Polski i jest bardzo szczęśliwa, że czekają na nią koncerty i spotkania z fanami. Widać przy okazji, że w jej relacji wszystko się układa. Dodała wymowny podpis pod kadrami ze wspólnej wycieczki w Zakopanem, na którą zabrał ją ukochany. "Z tobą życie jest o wiele fajniejsze" - obwieściła Gabor, pokazując kawałek twarzy partnera. Te kadry znajdziecie w naszej galerii na górze strony.



Relacja Viki Gabor i Giovanniego od kilku miesięcy wzbudza spore zainteresowanie. Pod koniec ubiegłego roku media rozpisywały się o ceremonii odbywającej się zgodnie z romską tradycją, o której poinformował dziadek partnera wokalistki. Choć wydarzenie nie miało formalnego charakteru w świetle polskiego prawa, fani zaczęli spekulować o poważnych planach pary. Dodatkowo w lutym artystka opublikowała zdjęcie, które wielu odebrało jako potwierdzenie zaręczyn. Bogdan Trojanek wyznał w programie "Pytanie na śniadanie", że zgodnie z romską tradycją, Viki Gabor i Giovanni Trojanek są już traktowani jako małżeństwo.

Viki Gabor na wycieczceOtwórz galerię

Viki Gabor układa sobie życie z Giovannim. Bogdan Trojanek zabrał głos na temat poruszenia w sieci

Bogdan Trojanek przyznał w rozmowie z nami, że medialne zamieszanie wokół relacji Viki Gabor i Giovanniego mocno odbiło się na młodej parze. Jak wyznał, zakochani bardzo przeżyli falę negatywnych komentarzy i hejtu, z którymi musieli się zmierzyć. Muzyk podkreślił również, że stara się wspierać wnuka i wokalistkę w tym trudnym czasie. - Oni się tym przerazili. No taka zadra gdzieś została w serduszku - zaznaczył, o czym więcej przeczytacie tutaj.