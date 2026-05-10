Anna Popek przez 15 lat była w związku z Andrzejem Popkiem. Para doczekała się dwójki dzieci. Niestety w 2015 roku małżonkowie postanowili się rozwieść. Prezenterka i jej były mąż wystąpili do sądu kościelnego o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W najnowszym wywiadzie Anna Popek opowiedziała więcej o sprawie.

Anna Popek o rozwodzie kościelnym. "Stwierdziłam, że..."

Prezenterka zdradziła, że był to dla niej bardzo trudny czas, ale jednocześnie bardzo potrzebny. - Stwierdziłam, że jeśli chcę rozumieć swoje życie, a chcę i być może w przyszłości jeszcze je ułożyć, to muszę takie pytania zadać i przed tym sądem kościelnym stanąć. Więc tak zrobiłam i to było bardzo dobre - mówiła w rozmowie z Cezarym Wiśniewskim z "Faktu".

Refleksje przed sądem kościelnym okazały się również bardzo oczyszczające. - Myślę, że w ogóle ludzie, którzy mają kłopoty, bo w sądzie kościelnym trzeba opisać sytuację i opisanie tej sytuacji tak naprawdę jest już bardzo terapeutyczne, zaczynają widzieć, o co im chodzi. Więc myślę, że do wielu rozwodów by nie doszło, gdyby ludzie opisali sytuację sami sobie na kartce, takie wypracowanie pod tytułem "co chcę zrobić i dlaczego?" - rozmyślała Popek.

Prezenterka pokusiła się również o kilka rad dla par, które zmagają się z kryzysami. - Najczęściej działamy pod wpływem emocji - czasami dlatego, że mamy zranione ego albo wybujałe ambicje, a czasem wszystko naraz. Trzeba się jakoś odsunąć od tych emocji i tego, co się dzieje w sercu i tej wielkiej burzy. Spojrzeć na to, co się dzieje w życiu, trochę nawet autystycznie i dopiero wtedy podejmować decyzje - tłumaczyła.

Anna Popek o ślubach w młodym wieku "Uważam, że dziewczyny powinny..."

Jakiś czas temu prezenterka udzieliła obszernego wywiadu Kozaczkowi, który odbił się w sieci szerokim echem. Najwięcej emocji wzbudziły słowa Popek o wczesnych małżeństwach. - Dziewczyny powinny wcześniej wychodzić za mąż, rodzić dzieci wcześniej, bo to jest zdrowsze dla nich i dla dzieci też. Wtedy kiedy są w sile wieku, mają pełnię możliwości fizycznych i też psychicznych, więc uważam, że powinny wychodzić wcześniej za mąż. Był taki czas, kiedy chyba 14 lat to był wiek dopuszczalny do zamążpójścia w Europie - mówiła wówczas.