Filip Chajzer jest w związku z 20-letnią Bianką, co wywołało zainteresowanie opinii publicznej

Podczas spotkania autorskiego mama Bianki publicznie skonfrontowała się z dziennikarzem

Chajzer tłumaczył się z sytuacji w programie "halo tu polsat" i przyznał, że jest tym zawstydzony

Małgorzata Walczak, jego była partnerka, opublikowała na Instagramie wymowny obrazek

Internauci interpretują gest Walczak jako komentarz do zamieszania wokół związku dziennikarza

Relacja Filipa Chajzera z młodszą partnerką od początku wzbudza ogromne emocje. Sytuację dodatkowo podgrzał incydent, do którego doszło podczas spotkania autorskiego dziennikarza. Wówczas mama 20-latki publicznie skonfrontowała się z nim, co wywołało lawinę komentarzy i spekulacji. Choć prezenter stara się rozwiać wszelkie plotki i przedstawiać swoją wersję wydarzeń, temat wciąż budzi ogromne zainteresowanie. Czyżby do całej sprawy w nieoczywisty sposób odniosła się była partnerka, Małgorzata Walczak?

Małgorzata Walczak opublikowała wymowny obrazek. To odniesienie do Filipa Chajzera?

W samym środku medialnej burzy związanej z Filipem Chajzerem Małgorzata Walczak opublikowała na Instagramie relację, która szybko przyciągnęła uwagę internautów. Choć nie padły nazwiska ani bezpośrednie odniesienia, wielu obserwatorów uznało ją za wyraźny komentarz do sytuacji.

Na udostępnionej grafice pojawił się popularny w sieci motyw z serialu "Star Trek", przedstawiający bohaterów wykonujących tzw. double facepalm, czyli gest wyrażający zażenowanie. Moment publikacji nie umknął uwadze fanów, którzy szybko powiązali go z aktualnymi wydarzeniami wokół dziennikarza.

Filip Chajzer komentuje incydent z mamą swojej 20-letniej partnerki podczas spotkania autorskiego

9 maja Filip Chajzer pojawił się w programie "halo tu polsat", gdzie odniósł się do medialnego zamieszania wokół swojego życia prywatnego. Dziennikarz skomentował zarówno sytuację podczas spotkania autorskiego, jak i relację ze swoją 20-letnią partnerką, Bianką.

Nie ukrywał, że nagłe zainteresowanie mediów było dla niego trudne do udźwignięcia. - Naprawdę miałem tyle stresu w związku z wydaniem trudnej i bardzo osobistej książki o dość wstydliwym problemie, który wiem, że jest masowy. W związku z tym zdecydowałem się ją wydać, chociaż to nie było takie oczywiste. Nagle jestem wszędzie, w każdym portalu, w każdej gazecie. Patrzę na to i nie wierzę. Jestem tym trochę zawstydzony. Nie da się ukryć - powiedział. CZYTAJ TEŻ: "Zawstydzająca sytuacja". 20-letnia partnerka Chajzera komentuje szum wokół ich związku.