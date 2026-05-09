Julia Walczak opowiedziała o relacji z Katarzyną Zillmann po rozstaniu

Sportsmenka przyznała, że nie widzi szans na przyjaźń

Padły szczere słowa o zmianach w życiu po zakończeniu związku

Zdradziła także, czy miała kontakt z Janją Lesar

Julia Walczak dopiero co postanowiła przerwać milczenie i opowiedzieć o tym, jak dziś wyglądają jej relacje z Katarzyną Zillmann. Sportsmenki rozstały się po pięciu latach związku. Była ukochana wioślarki przyznała, że największe emocje związane z zakończeniem związku są już za nimi, a obie strony zaakceptowały nową rzeczywistość. Walczak jasno zaznaczyła, że ich kontakt ma swoje granice.

Julia Walczak szczerze o relacji z byłą. Przyjaźni z tego nie będzie

Walczak podkreśliła w wywiadzie z Jastrząb Post, że mimo zakończenia związku między nią a byłą partnerką nie ma konfliktu ani wzajemnej niechęci. Wręcz przeciwnie - jak sama przyznała, obie życzą sobie dobrze i starają się zachować poprawne relacje. - Myślę, że jesteśmy pogodzone, że to, co było, to już tak naprawdę minęło. Ja z Kasią nie będę się nigdy przyjaźnić, życzę im powodzenia we wszystkim, co będą robić. Wiem, że Kasia też życzy mi bardzo dobrze, więc myślę, że na tyle, co jesteśmy w stanie utrzymywać dobre relacje, dobry kontakt, to tak jest - zdradziła wprost.

Sportsmenka opowiedziała również, jak rozstanie wpłynęło na jej codzienność. Nie ukrywa, że zmiany były ogromne, ponieważ była partnerka odgrywała w jej życiu bardzo ważną rolę. Dziś skupia się jednak na bliskich i własnym rozwoju. - Przede wszystkim nie ma w nim (życiu - przyp. red.) Kasi, która była dosyć intensywna w swoim byciu przy mnie, ze mną, więc bardzo dużo się zmieniło tak naprawdę. Ale też mam dużo fajnych osób, które bardzo kocham, które są gdzieś obok mnie i rozwijam swoje skrzydła - podkreśliła.

Julia Walczak o dawnej relacji. Czy "Taniec z gwiazdami" coś zmienił?

Julia Walczak zapytana o to, czy udział Katarzyny Zillmann w "Tańcu z gwiazdami" mógł mieć wpływ na ich relację, nie chciała analizować potencjalnych scenariuszy. - Dużo by było gdyby, gdyby, gdyby, więc no ciężko tutaj gdybać tak naprawdę na ten temat, bo propozycje z "Tańca z gwiazdami" już pojawiały się wcześniej, więc myślę, że po prostu to się wydarzyło - stwierdziła.

Julia zdradziła także, że nie miała jeszcze okazji porozmawiać z Janją Lesar. - Nie, nie miałam - skwitowała krótko. Dodała jednocześnie, że gdyby doszło do przypadkowego spotkania, zapewne "zamieniłyby kilka słów".