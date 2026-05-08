Filip Chajzer potwierdził związek z 20-letnią partnerką

Prezenter w yznał, w jaki sposób ją poznał - para poznała się przy pracy nad podcastami

Odniósł się też do plotek dotyczących życia rodzinnego

Podsumował to słowami: "Dorosły człowiek ma prawo decydować o swoim życiu"

Filip Chajzer zdecydował się odnieść do medialnych doniesień dotyczących jego nowej relacji. Dziennikarz przyznał, że sposób, w jaki informacje o jego życiu prywatnym trafiły do mediów, był dla niego bardzo trudny. Podkreślił, że nie planował publicznego ujawniania związku i nie spodziewał się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Dodał nawet, że jest zawstydzony. Gdy wszyscy poznali już prawdę, w rozmowie z Plejadą opowiedział nieco więcej o tym, jak poznał ukochaną.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Patrycja Sołtysik reaguje na komentarze, o różnicy wieku dzielącej ją z mężem. "Mówili, że złapałam go na dziecko"

Filip Chajzer stracił głowę dla 20-latki. Tak poznał swoją ukochaną

To już pewne, że Filip Chajzer jest w związku z 20-letnią Bianką. Opowiedział Plejadzie o kulisach znajomości. Wyznał, że poznał dziewczynę w studiu podcastowym. - Pierwszego dnia pracy poznałem dziewczynę, którą, gdy zobaczyłem, pomyślałem: "o wow". Oszalałem, zwariowałem, oczywiście w pozytywnym sensie. Jak ktoś ci się podoba, to nie pytasz, czy ma 25, 35 czy 20 lat. To nie było pierwsze pytanie, które sobie zadałem. Pierwsze pytanie, jakie sobie zadałem, to czy chciałbym mieć jej numer telefonu. "Tak, bardzo". Zapytałem i się zgodziła. Poszliśmy do kina i na kolację - opowiadał o swoich wrażeniach.

Opowiedział również, czym dokładnie zajmuje się 20-latka. Jest producentką podcastów i koordynuje plan, produkcję, postprodukcję, a także wrzuca materiały na YouTube'a. - Specjaliści w tej dziedzinie są niezwykle poszukiwani na rynku, bo ich po prostu brakuje, a podcasty rozwijają się w zawrotnym tempie. Jeśli ktoś mi zarzuca, że poznałem ją w jakiejś szkole, bo takie komentarze do mnie dotarły, to nie, poznałem profesjonalistkę w swoim fachu, w zawodzie, który również teraz wykonuję - skwitował.

Filip Chajzer o swoim związku. Wspomniał na temat decyzji o własnym życiu

7 maja portal Pudelek, powołując się na relację swojego informatora, podał, że podczas spotkania autorskiego Filipa Chajzera miało dojść do nieoczekiwanej sytuacji. Według doniesień, w trakcie wydarzenia głos miała zabrać mama nowej partnerki prezentera. Chajzer odniósł się do całej sytuacji w rozmowie z nami. "Świetnie spędza nam się czas. Faktycznie mamę dziewczyny poznałem w dość zaskakujących okolicznościach, ale przyzwyczaiłem się, że w moim życiu nie ma nudy. Odbyliśmy dobrą rozmowę" - podsumował.

W rozmowie z Plejadą Filip Chajzer dodał, że plotki o tym, że utrudnia kontakt Bianki z jej matką, nie są prawdziwe. - Mają stały kontakt ze sobą, rozmawiają przy mnie przez telefon. Bianka regularnie się z nią widuje - podkreślił.

Dodał, że jego zdaniem, gdy ktoś jest dorosły, to może podejmować świadome decyzje, z kim chce być w związku. - Wewnętrzne sprawy rodzin powinny być załatwiane wewnątrz rodzin. Myślę też, że nasza opinia na jakiś temat nie powinna odbierać kobietom prawa do decydowania o własnym życiu. Nie według schematu, który wydaje się odpowiedni osobie oceniającej, bo ona zrobiłaby inaczej. Tylko jeśli ktoś jest dorosły, może sam decydować o sobie - skwitował. ZOBACZ TEŻ: Gruchnęły wieści, że Chajzer jest w amorach. Prezenter reaguje: Proszę o uszanowanie decyzji