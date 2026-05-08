Filip Chajzer już zaręczył się z 20-letnią partnerką. Ohme wszystko wygadała

Małgorzata Ohme postanowiła zabrać głos w sprawie nowej relacji Filipa Chajzera. Znajoma prezentera wyjawiła, że już miały miejsce zaręczyny Chajzera z 20-letnią Bianką.
Małgorzata Ohme wygadała się na temat zaręczyn Filipa Chajzera.

Filip Chajzer w rozmowie z Plotkiem potwierdził związek z 20-letnią Bianką. Wcześniej w mediach pojawiało się wiele domysłów na temat tej relacji. Teraz okazuje się, że prezenter oświadczył się swojej nowej wybrance serca. Potwierdziła to Małgorzata Ohme.

Ohme mówi o zaręczynach Chajzera z nową ukochaną. "Przecież nie zaręczał się z każdą"

Małgorzata Ohme to dobra znajoma Filipa Chajzera. To właśnie z nim prowadziła wspólnie "Dzień dobry TVN", a ostatnio także wieczór autorski przy okazji promocji nowej książki prezentera. Ohme w rozmowie z "Faktem" wyznała, że mogła obserwować rodzące się uczucie pomiędzy Chajzerem, a 20-letnią Bianką. - Byłam właściwie świadkiem ich pierwszego spotkania i tego pierwszego "wejrzenia". Chcąc nie chcąc, stałam się obserwatorem tej historii. Zupełnie nieświadomie i bez żadnego planu. Nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby kogokolwiek ze sobą swatać, bo Filip świetnie sobie radzi - powiedziała.

Ohme wyjawiła także, że wie o oświadczynach swojego znajomego z nową ukochaną. - Pamiętam po prostu, że nagle zapytał mnie, kim ona jest. I właściwie na moich oczach zaczęli się spotykać. Miałam poczucie, że naprawdę połączyło ich głębokie uczucie. W końcu się zaręczyli. A Filip przecież nie zaręczał się z każdą. (...) Wiem o tym właściwie tylko z relacji mamy, która mi o tym opowiedziała - dodała

Ukochana Filipa Chajzera poznała już jego ojca

Okazuje się, że poznać nową wybrankę serca syna miał już okazję także Zygmunt Chajzer. Dziennikarz wyjawił, że do tej pory spotkał Biankę dwukrotnie. - Biankę widziałem dwa razy, raz na moich urodzinach. Miła, sympatyczna i ładna dziewczyna. Na pewno jeszcze się zobaczymy. Zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie - powiedział Zygmunt Chajzer Plejadzie. Sam Filip Chajzer nie kryje się już ze swoimi uczuciami i mówi wprost o czasie, który spędza z ukochaną. - Poznałem w pracy dziewczynę. Poprosiłem o numer. Chodzimy na kolacje i do kina. Do kościoła też. Spędziliśmy razem święta. U cioci Stasi. To siostra taty Zygmunta. Byliśmy też razem na urodzinach mojego taty - wyznał w rozmowie z Plotkiem. 

