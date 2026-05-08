Filip Chajzer potwierdził swój związek z młodszą o ponad 20 lat partnerką. Niedawno para została zauważona przez paparazzi, co wywołało spore zainteresowanie mediów. Teraz głos w sprawie zabrała sama zainteresowana.

REKLAMA

Zobacz wideo Była partnerka Arkadiusza Milika, Jessica Ziółek, opowiedziała o ciemnej stronie bycia dziewczyną piłkarza [MAMY CZAS]

Partnerka Filipa Chajera przerwała milczenie. "Jestem w pełni szczęśliwa"

Bianka, partnerka prezentera, w rozmowie z redakcją Jastrząb Post przyznała, że jest szczęśliwa w związku. - Poznałam super faceta! Jestem w pełni szczęśliwa - podkreśliła. Jednocześnie 20-latka zaznaczyła, że czuje się niekomfortowo z powodu negatywnego rozgłosu i nadmiernego zainteresowania mediów. Odniosła się również do zarzutów, jakoby jej kontakty z rodziną były ograniczone.

Od zawsze mam wspaniały i regularny kontakt z rodziną. Nie mam i nigdy nie miałam ambicji, aby zostać osobą publiczną, więc proszę o uszanowanie prywatności. Cała ta sytuacja jest niezwykle przykra i zawstydzająca

- dodała. Zainteresowanie mediów wzrosło po spotkaniu autorskim Chajzera z okazji premiery jego książki "Szczęście na kreskę". Fotoreporterzy uwiecznili go w objęciach Bianki, która większość wydarzenia spędziła z boku, a dopiero po części oficjalnej podeszła do niego i czule go przytuliła. Według doniesień, matka dziewczyny miała wyrazić zaniepokojenie, twierdząc, że Chajzer miałby naciskać na szybką decyzję o wspólnym zamieszkaniu i utrudniać kontakt z rodziną.

Filip Chajzer potwierdził swój związek z 20-latką

Wcześniej skontaktowaliśmy się z Filipem Chajzerem w sprawie doniesień o jego związku z Bianką. Prezenter opowiedział nam o tym, jak się poznali i jak wygląda ich codzienna relacja. "Poznałem w pracy dziewczynę. Poprosiłem o numer. Chodzimy na kolacje i do kina. Do kościoła też. Spędziliśmy razem święta. (...) Byliśmy też razem na urodzinach mojego taty. Moja rodzina wspaniale przyjęła moją sympatię.

Sam Filip krótko skomentował również relacje swojej partnerki z najbliższymi, podkreślając, że nie widzi w tym żadnych problemów. "Nie znam szczegółów życia rodzinnego partnerki, bo zwyczajnie nie czuję się w obowiązku, żeby je znać. Wiem natomiast, że sympatia dość regularnie widzi się z mamą, babcią czy tatą. Mają chyba zatem dobry kontakt" - wyznał.