18 marca Michał Wiśniewski oficjalnie przekazał, że rozwodzi się ze swoją żoną Polą. - Zdaję sobie sprawę, że to jest państwa praca i z tego żyjecie, żeby to komentować, i tak też będzie, ale bardzo gorąco was proszę, ze względu na dwójkę naszych dzieci, o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania - mówił. Sprawa rozwodowa już trwa i wiadomo, że dokumenty rozwodowe złożyła Pola Wiśniewska. Teraz żona muzyka zrelacjonowała, jak wyglądała jej wyprowadzka z ich wspólnego domu.

Pola Wiśniewska wyprowadziła się z domu. Nie obyło się bez łez

Pola Wiśniewska zgodnie z zawartą umową o poufności, nie może mówić o szczegółach rozstania z Michałem Wiśniewskim. Zarówno w wywiadach, jak i w mediach społecznościowych opowiada jednak o swoich emocjach związanych z rozstaniem. - To jest wszystko dla mnie ciężkie, ale myślę, że też dlatego, że jest po prostu świeże i że potrzeba jednak trochę czasu na to, żeby te emocje opadły i żeby to wszystko się poukładało - powiedziała niedawno w rozmowie z Małgorzatą Ohme.

Teraz z kolei pokazała na Instagramie kulisy wyprowadzki z domu, w którym mieszkała z Michałem Wiśniewskim. Na kadrach widać zapakowane pudła i auta jednej z firm, które zajmują się przeprowadzkami. Wśród ujęć pojawiły się też zbliżenia na zapłakaną twarz Wiśniewskiej. Żona Wiśniewskiego nie ukrywała, że są to dla niej trudne chwile.

Wszystkie kobiety, które są dokładnie w takim momencie albo chwilę przed, po prostu mocno ściskam. A tym, którzy mi pomogli, którzy się zaangażowali, choć nie musieli, bardzo dziękuję. Nie zapomnę wam tego nigdy. Bez was nie dałabym rady

- napisała na Instagramie.

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy, w których inne kobiety wspierały Wiśniewską. "Za chwilę ten ból przemienisz w złoto", "Trzymam kciuki i życzę powodzenia. Siła jest kobietą", "Pola, wszystko w życiu jest po coś. Za rok o tej porze jeszcze piękniej zapachnie dla ciebie bez! Dużo spokoju i pięknych chwil kochana w tym następnym, lepszym rozdziale twojego życia" - czytamy.

Pola Wiśniewska odpowiada na nieprzyjemny komentarz

Nie wszyscy jednak byli tak mili i wspierający. Jedna z internautek nie rozumiała, dlaczego Wiśniewska dzieli się w sieci tak osobistymi momentami. "Po co to wszystko pokazywać? Miliony kobiet odchodzi od facetów i nie wstawiają takich rewelacji. Po co?" - dopytywała.

41-latka nie zostawiła tych słów bez odpowiedzi. "Pokazuję, bo łączą nas podobne historie i nie musimy być w nich same. Miliony kobiet odchodzą. I właśnie dlatego warto mówić o tym głośno, zamiast dalej uczyć je, że mają cierpieć po cichu i jeszcze udawać, że wszystko jest w porządku" - napisała.