Dorota Szelągowska regularnie podbija Instagram rolkami z codziennych sytuacji, ale również ze swojej pracy. Na jej profilu nie brakuje nowinek dotyczących urządzania wnętrz, bo właśnie z tym związała swoją karierę. W materiałach co pewien czas pojawia się jej partner, z którym łączy ją między innymi poczucie humoru. Zobaczcie sami.

Dorota Szelągowska stanęła na drabinie. I wtedy się zaczęło

Projektantka wnętrz pokazała fragment tego, jak przygotowuje ścianę do powieszenia lustra. Stanęła tyłem do partnera, który w pewnym momencie nagrania postanowił ściągnąć jej spodnie. - Wojtek! - krzyknęła rozbawiona Szelągowska. - Masz 52 lata, wywrócisz się z tym lustrem - podsumowała. Następnie zakochani zamienili się miejscami - tym razem partner Szelągowskiej postanowił zająć się wieszaniem lustra, z czego Szelągowska nie kryła zadowolenia.

"Pytacie jak nasza przeprowadzka… Czy oni dorastają?!" - podsumowała projektantka w opisie rolki. Widać, że materiał przypadł do gustu fanom. "Obejrzałam trzy razy i chichrałam się z wami", "Uśmiałam się szczerze", "U mnie jest tak samo, gratuluję", "Hahaha to klasyk jednak", "Haha czekałam aż się zamienicie i mu "oddasz " tym samym, u nas jest to samo haha", "Obejrzałam na zapętleniu chyba z sześć razy, fajni jesteście" - czytamy komentarze na Instagramie.

Dorota Szelągowska nie mówi o szczegółach związku. Ten wpis jednak daje do myślenia

Gwiazda TVN rzadko dzieli się szczegółami swojego życia uczuciowego, jednak swego czasu zrobiła wyjątek. Projektantka opublikowała w mediach społecznościowych zabawną rolkę, na której pokazała specjalne skarpetki swoje i partnera - po złączeniu wyglądają tak, jakby "trzymały się za ręce".

"Myślę, że jeśli w dojrzałym wieku, znajdziesz kogoś, kto razem z tobą nosi skarpy trzymające się za ręce, to może (ale oczywiście nie musi) być przepustką do szczęścia na stare lata. Umieszczam to obok miłości do jedzenia i poczucia humoru. Coś jeszcze dodamy do tej listy?" - napisała Szelągowska pod nagraniem. Pomysł wyraźnie spodobał się jej obserwatorom.