Weronika Schreiber w sierpniu 2025 roku została żoną Łukasz Schreibera

W najnowszym wywiadzie opowiedziała o tym, jakie ma podejście do finansów w związku

Wyjawiła, że miała okazję spotkać Jarosława Kaczyńskiego

Jeszcze do niedawna Łukasz Schreiber był mężem Marianny Schreiber. Para wzbudzała spore zainteresowanie medialne - przede wszystkim przez ruchy influencerki. Ostatecznie polityk zdecydował się na rozstanie z Marianną w 2024 roku - rok później w czerwcu doszło do rozwodu. Niedługo później poseł oświadczył się nowej partnerce. Już w sierpniu para stanęła na ślubnym kobiercu. Weronika Schreiber postanowiła udzielić wywiadu, w którym opowiedziała o małżeństwie z politykiem. Ujawniła prawdę o intercyzie i finansach. Wiadomo już też, czy poznała Jarosława Kaczyńskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Schreiber pozostaje przy swoim nazwisku. Wierzy w przyjaźń z eks?

Weronika Schreiber wprost o finansach. Podpisała z mężem intercyzę?

W rozmowie z dziennikarką Jastrząb Post Weronika Schreiber poruszyła temat finansów. - Biznes i pieniądze lubią ciszę w pewnych sferach - i ja wychodzę z tego założenia. Tego też się trzymam na co dzień i tak też to pozostawię. Uważam, że ważne jest to, aby kobieta miała swoje źródło dochodu. Miała swoją działalność, możliwość rozwoju - stwierdziła. - To jest bardzo istotny aspekt na co dzień. Ja, patrząc z perspektywy kobiety-żony, nie wyobrażam sobie tego, aby na co dzień być bez jakiegoś swojego aspektu, który daje mi rozwój, poczucie satysfakcji, spełnienia. Są różne sytuacje w życiu, żeby była jasność, natomiast, przynajmniej dla mnie, to jest bardzo ważny aspekt, żeby spełniać się na tej płaszczyźnie zawodowej - wyjaśniała żona polityka, podkreślając, że chce się rozwijać i jej mąż ją w tym wspiera.

Pojawiło się również pytanie o intercyzę. - Nie mi to oceniać, każdy podejmuje decyzje wedle własnych przekonań, własnej sytuacji życiowej. To nie jest temat, w którym ja chciałabym się teraz wypowiadać, ponieważ nie czuję się osobą adekwatną ku temu. Wiem, jakie my decyzje podjęliśmy w tej kwestii - mówiła Weronika Schreiber. - Czyli był temat intercyzy u was, czy nie? - dopytała dziennikarka. - Nie. Dlatego mówię, że wiem, jakie kwestie podjęliśmy. Jakiś tam temat się pojawił, jeśli chodzi o podzielenie się naszymi refleksjami, ale tak to pozostawię - skwitowała.

Weronika Schreiber o poznaniu Jarosława Kaczyńskiego

Łukasz Schreiber jest jednym z prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nie dziwi więc, że dziennikarka zdecydowała się zapytać jego małżonkę o to, czy miała okazję spotkać prezesa partii. - Nie - odpowiedziała wprost, by po chwili zmienić zdanie. - A nie, przepraszam, czekajcie, bo teraz skłamałam. Jednak była taka okazja. Tak, poznałam, ale to tylko ułamek sekundy na podanie sobie dłoni i na taką krótką wymianę jednego zdania - opisywała.

- Jedno zdanie, na zasadzie "dzień dobry, miło mi", to było takie przedstawienie się. Tak, to była jedna kwestia, przepraszam, zapomniałam o tym. Umknęło mi to - przyznała Weronika Schreiber. Wyjawiła, że miało to miejsce podczas konferencji naukowej, którą organizował jej mąż.