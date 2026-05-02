Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan od lat tworzą udany związek. Para stanęła na ślubnym kobiercu 10 września 2016 roku. W najnowszym wywiadzie prezenterka opowiedziała o pierwszej "randce" ze swoim ukochanym. Okazuje się, że to było bardzo nietypowe spotkanie.
Początkowo miało to być zwykłe spotkanie. Radosław Majdan jednak już na wstępie dał do zrozumienia, że podchodzi do sprawy znacznie poważniej. - On odwalony cały, garnitur, krawat, wszystko takie, wiesz. A ja do niego wychodzę realnie w dresie. A on mnie tak namawiał na to spotkanie, namawiał. Ja mówię: "Dobra, ale nie spotkamy się na żadną randkę". I realnie wyszłam w dresie - opowiadała Małgorzata Rozenek-Majdan w podcaście "Bratnie Dusze".
Chwilę później poczuła motylki w brzuchu. - Wsiadłam do tego samochodu, trzasnęłam drzwiczkami i masz takie coś "pufff", i czujesz, że jesteś zakochana. Patrzysz na niego, wiesz, że on jest zakochany. I masz takie coś, że wiesz, że z tego będą kłopoty - wspominała. Później prezenterka opowiedziała o tym, co na ten wyjątkowy wieczór zaplanował jej przyszły mąż.
Jak wspomina Małgorzata Rozenek-Majdan, jej ukochany chciał zaprosić ją do klubu w hotelu Marriott. - On myślał o tym, żeby to było bardzo wysoko, piękny widok i paparazzi nie zrobią zdjęcia przez okno. A ja do niego mówię: "Chłopie, zwariowałeś? Ostatnia rzecz, której ja potrzebuję, to są zdjęcia, jak wchodzę z Radosławem Majdanem do hotelu", więc on: "To gdzie jedziemy?". Ja mówię: "No, gdzie? No do ciebie" - mówiła.
Nim tam trafili, minęła ponad godzina, bowiem z ekscytacji Radosław Majdan zapomniał drogi. - Jechaliśmy, śmialiśmy się, gadaliśmy. W pewnym momencie ja mówię: "Ty, gdzie ty mieszkasz, bo jedziesz już od godziny?". A on mówi: "Jezu, wiesz co? Ja z wrażenia zapomniałem drogi do domu. Poczekaj, muszę się skupić" - opowiadała rozbawiona Rozenek-Majdan.