Pazurowie świętują 17. rocznicę ślubu. "Nie każdy byłby w stanie to udźwignąć"

Edyta i Cezary Pazurowie uchodzą za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Początkowo ich relacja była szeroko komentowana przez 26-letnią różnicę wieku, ale oni nie zwracali uwagi na głosy krytyki. 1 maja 2009 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w pięknym pałacu pod Krakowem. Teraz świętują 17. rocznicę tej wyjątkowej uroczystości.

Edyta Pazura zamieściła na swoim instagramowym profilu wspólny kadr z mężem. W opisie zdjęcia wspomniała o rocznicy oraz pięknych latach spędzonych razem z aktorem. "Można by było napisać wiele, bo w sumie to nasze 17-letnie małżeństwo to już niezły materiał na książkę" - czytamy. Edyta Pazura podziękowała ukochanemu za to, że zawsze wierzy w jej sukces, wspiera ją w trudnych momentach i wspaniale wychowuje ich dzieci. "Dziękuję ci za wszystko. Przede wszystkim za to, że zawsze wierzyłeś w mój sukces, zbierałeś z podłogi w momentach załamania, za to jak wspaniale wychowujesz nasze dzieci. Dziękuję za to, że łykasz każde moje po*******ne szaleństwo, mój silny charakter - nie każdy byłby w stanie to udźwignąć. Dziękuję że kiedy mówię: 'sprzedajmy wszystko i wyjeźdźmy do Nowej Zelandii owce paść' mówisz mi: 'za mało owiec dla ciebie'. Dziękuję, że ocierasz moje łzy, potrafisz spojrzeć głęboko w oczy i powiedzieć: 'nie zrobiłaś nic złego'. Dziękuję ci, że w tym porąbanym świecie, którego często nie jestem w stanie zrozumieć, idziemy w jedną stronę. Jesteś miłością mojego życia" - dodała.

Cezary Pazura również zamieścił w sieci post i zwrócił się do ukochanej. "Edytko, dziękuję, że jesteś. Że patrzysz mi w oczy i widzę w nich radość naszych pierwszych dni. Kocham cię, najpiękniejsza z pięknych. Bądź przy mnie, trwaj. Moje serce bije dla ciebie. Wszystkiego najlepszego kochanie w naszą rocznicę" - napisał aktor w mediach społecznościowych.

Pod publikacjami nie zabrakło komentarzy od internautów. Nie kryli poruszenia słowami aktora i jego ukochanej. "Cudownie napisane, jacy cudowni ludzie", "Kolejnych wspaniałych lat dla państwa. Niech każdy kolejny rok będzie jeszcze lepszy niż poprzedni", "Gratulacje, jesteście wspaniali", "W życiu najważniejsza jest miłość. Gratuluję tak pięknej", "Wszystkiego najpiękniejszego na następne wspólne lata. Zazdroszczę po cichu takiej miłości i szacunku do siebie nawzajem" - pisali w sekcji komentarzy. Dołączamy się do życzeń!